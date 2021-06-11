‘Trinh nữ’ Makoto Toda bị ‘ném đá’ dữ dội sau màn debut đến danh hiệu diễn viên phim người lớn xuất sắc Nhật Bản

Nhịp sống trẻ 11/06/2021 05:42

Nữ diễn viên phim người lớn Makoto Toda đã có màn ra mắt không mấy suôn sẻ, bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội chỉ vì danh xưng “trinh nữ” của mình.

Sau khi “rẽ ngang” qua ngành công nghiệp phim người lớn, các mỹ nhân đa phần luôn được công chúng đón nhận ngay từ lần ra mắt. Tuy nhiên, có không ít người đẹp không thể tránh khỏi những lời dèm pha về mình. 

Makoto Toda sinh năm 1996, là một trong những tài năng lớn và nổi bật nhất của công ty SOD. Sau khi ra mắt, cô nàng được giới thiệu “rầm rộ” là một trinh nữ đích thực với vai trò là diễn viên phim “nóng”. Ngoài đời, người đẹp 9X này cũng từng viết rất nhiều review phim và thậm chí đã và đang bắt đầu bước vào việc làm biên kịch, đạo diễn của mình. Đến mức, cô nàng còn có một biệt danh khác là “đạo diễn trinh nữ”.

Makoto Toda

Nữ diễn viên Makoto Toda có màn ra mắt không mấy suôn sẻ - Ảnh: Twitter nhân vật

Makoto Toda 1

Cô nàng từng được giới thiệu là một trinh nữ đích thực với vai trò là diễn viên phim người lớn - Ảnh: Twitter nhân vật

Thế nhưng, việc nổi tiếng bằng cái danh “trinh nữ” ấy khiến cho Makoto bị cư dân mạng “ném đá" dữ dội. Không ít những bình luận cho rằng cô nàng đã được công ty ưu ái, là một kẻ đạo đức giả và hoàn toàn không phải là một trinh nữ. Việc này khiến cho người đẹp phản ứng dữ dội và đăng 1 bài viết rất dài. Cụ thể, nữ diễn viên đề cập về việc cô nàng không sinh ra để làm hài lòng tất cả và sẽ sống vì chính mình mà thôi. Và từ đó, Makoto Toda không bao giờ sử dụng Twitter nữa.

Makoto Toda 3

Cô nàng còn có một biệt danh khác là ‘đạo diễn trinh nữ’ - Ảnh: Twitter nhân vật

Makoto Toda 7
Về sau, nữ diễn viên cũng đã vượt qua thị phi thuở đầu và nhận được không ít tình yêu thương của khán giả - Ảnh: Twitter nhân vật

Hiện tại, tài khoản Twitter với hơn 100.000 người theo dõi của cô nàng được quản lý bởi nhân viên của công ty, cô nàng cũng ít dùng MXH sau lần bị khán giả công kích gay gắt.

Dàn mỹ nhân phim Nhật khoe trọn đường cong 'cực phẩm' vạn người mê

Dàn mỹ nhân phim Nhật khoe trọn đường cong 'cực phẩm' vạn người mê

Nhiều mỹ nhân nổi đình, nổi đám bất ngờ "dấn thân" vào con đường đóng phim người lớn, trở thành những nữ diễn viên chinh phục hàng ngàn trái tim của người hâm mộ, nhất là cánh mày râu.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ diễn viên Nhật Bản nữ diễn viên phim người lớn diễn viên phim người lớn xuất sắc Nhật Bản

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 43 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực