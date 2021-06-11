‘Trinh nữ’ Makoto Toda bị ‘ném đá’ dữ dội sau màn debut đến danh hiệu diễn viên phim người lớn xuất sắc Nhật Bản

Nữ diễn viên phim người lớn Makoto Toda đã có màn ra mắt không mấy suôn sẻ, bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội chỉ vì danh xưng “trinh nữ” của mình.
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Sau khi “rẽ ngang” qua ngành công nghiệp phim người lớn, các mỹ nhân đa phần luôn được công chúng đón nhận ngay từ lần ra mắt. Tuy nhiên, có không ít người đẹp không thể tránh khỏi những lời dèm pha về mình.
Makoto Toda sinh năm 1996, là một trong những tài năng lớn và nổi bật nhất của công ty SOD. Sau khi ra mắt, cô nàng được giới thiệu “rầm rộ” là một trinh nữ đích thực với vai trò là diễn viên phim “nóng”. Ngoài đời, người đẹp 9X này cũng từng viết rất nhiều review phim và thậm chí đã và đang bắt đầu bước vào việc làm biên kịch, đạo diễn của mình. Đến mức, cô nàng còn có một biệt danh khác là “đạo diễn trinh nữ”.
Thế nhưng, việc nổi tiếng bằng cái danh “trinh nữ” ấy khiến cho Makoto bị cư dân mạng “ném đá" dữ dội. Không ít những bình luận cho rằng cô nàng đã được công ty ưu ái, là một kẻ đạo đức giả và hoàn toàn không phải là một trinh nữ. Việc này khiến cho người đẹp phản ứng dữ dội và đăng 1 bài viết rất dài. Cụ thể, nữ diễn viên đề cập về việc cô nàng không sinh ra để làm hài lòng tất cả và sẽ sống vì chính mình mà thôi. Và từ đó, Makoto Toda không bao giờ sử dụng Twitter nữa.
Hiện tại, tài khoản Twitter với hơn 100.000 người theo dõi của cô nàng được quản lý bởi nhân viên của công ty, cô nàng cũng ít dùng MXH sau lần bị khán giả công kích gay gắt.