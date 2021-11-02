Thổn thức vẻ đẹp của thiếu nữ 18 tuổi diện yếm tắm suối cực 'bốc', khiến dân tình rần rần truy tìm danh tính

Thiếu nữ xứ Trung làm thổn thức bao trái tim thanh niên FA khắp Châu Á bởi bộ ảnh 'Nữ thần tắm suối' cực hút mắt. Khiến dân tình phải rần rần khắp các trang MXH và nhanh tay đi tìm danh tính.

Thời gian gần đây cô nàng hot girl có nickname là Nana đang gây sốt toàn bộ cư dân mạng xứ Trung với bộ ảnh chụp hình bên bờ suối. Mặc dù, phong cách chụp hình như thế này không mới nhưng người đẹp lại nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Sở hữu gương mặt baby cùng với đó là thân hình nuột nà, trắng trẻo tựa như một "nàng thơ" bước ra từ trong tranh. Khiến bao trái tim anh chàng FA phải rần rần. Hot girl Nana vẻ đẹp như một 'Thiên thần' làm siêu lòng biết bao nhiêu trái tim FA. Ảnh: Internet Cô nàng hiện đang theo học tại một trường đại học ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ngoài việc học tập người đẹp còn là một người mẫu tự do và một blogger thiên về làm đẹp, thời trang. Trên trang cá nhân của mình, cô gái có khá nhiều bạn trẻ theo dõi cũng như ủng hộ những hoạt động mà cô đang theo đuổi. Bộ ảnh "Nữ thần tắm suối" đã làm điêu đứng không biết bao nhiêu người và được chia sẻ rầm rộ trên khắp các trang MXH. Có rất nhiều lời bình luận được để lại và dành nhiều lời khen có cánh cho hot girl đến từ xứ Trung này.

Sở hữu gương mặt tựa 'Nàng thơ' nên cô nàng luôn biết cách thu hút người hâm mô. Ảnh: Internet Có rất nhiều người vào nhận cô nàng làm người yêu lý tưởng của mình hay các anh chàng FA lâu năm thì lại muốn nhận cô về làm vợ. Cũng nhờ sở hữu những đường nét thanh tú trên khuôn mặt mà cô nàng đã nhận về cho mình không ít lời khen và những lượt theo dõi cũng tăng lên "chóng mặt". Cách lựa chọn trang phục mới mẻ và thông minh giúp Nana có thêm phần nổi bật. Xu hướng chụp hình lấy bối cảnh từ thiên nhiên núi rừng, biển cả đang là xu hướng hiện nay của giới trẻ Trung Quốc. Phụ thuộc vào phong cách cá nhân của mỗi người mà họ có thể biến hóa theo nhiều dạng khác nhau và các kiểu trang phục cũng được lựa chọn sao cho phù hợp với bối cảnh.

Những cách tạo dáng của người đẹp cũng chuyên nghiệp không thua kém một siêu mẫu. Ảnh: Internet Thay vì lựa chọn bikini hay một bộ trang phụ sexy thì cô nàng Nana đã chọ mặc yếm. Cứ tưởng chiếc yếm này sẽ có sự táo bạo và khó chịu khi người đối diện nhìn vào. Thế nhưng, cô nàng đã rất khóe léo chọn một chiếc yếm cực kì đơn giản nhưng lại rất tôn dáng cho bản thân của mình. Vẻ đẹp trong trẻo được ngợi khen của cô gái Trung Quốc. Nana diện chiếc yếm màu xanh kết hợp cùng chân váy voan cạp cao. Yếm là nội y của phụ nữ thời xưa có thiết kế đơn giản với mảnh vải vuông đính thêm dây để cố định. Chúng vốn là thứ đồ được mặc bên trong nhưng hiện tại, người ta đã có nhiều thay đổi để phái đẹp có thể tự tin diện yếm công khai. Kiểu trang phục này mang đến cảm nhận về sự quyến rũ một cách đầy nữ tính. Vẻ đẹp ngây thơ trong sáng đã giúp cô nàng lấy được lòng của bao trái tim thanh niên mỏng manh. Ảnh: Internet Nana là người mẫu bán thời gian và blogger về thời trang, làm đẹp. Về phong cách cá nhân Nana cho thấy hình ảnh năng động, ngọt ngào, gợi cảm có chừng mực. Có khi người đẹp diện áo phông, sweater dáng rộng với quần jean lúc khác lại mặc áo hai dây croptop phối cùng hot pants. Không cần lạm dụng trang phục hở, Nana vẫn được hàng vạn người theo dõi. Những trang phục thường nhật của Nana cũng rất đỗi bình thường không gây nên phản cảm cho người đối diện. Ảnh: Internet Cô thường chọn những phục trang đơn giản, quen mặt nhưng không bao giờ lỗi mốt. Nana mặc hở có chừng mực, không sa đà vào hình ảnh phản cảm. Cô nàng luôn biết cách biến bản thân mình trở nên xinh đẹp và đối với người đối diện sẽ không gây nên sự phản cảm. Sự thông minh trong cách lựa chọn trang phục của mình đã giúp Nana chiếm được trái tim của những người yêu thích cô nàng này.

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