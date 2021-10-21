Hậu ly hôn, nữ nha sĩ 52 tuổi khoe body bốc lửa trong bộ bikini 'mỏng hơn cọng chỉ' khiến cánh mày râu choáng váng

Nhịp sống trẻ 21/10/2021 16:02

Nhìn body bốc lửa của nữ nha sĩ không ai nghĩ cô đã 'xem xem' 52 tuổi.

Lee Su Jin là bác sĩ đời thứ 3 trong gia đình. Nữ nha sĩ tốt nghiệp Nha khoa tại Đại học Quốc gia Seoul. Lee Su Jin vẫn được nhắc đến với biệt danh "nha sĩ quyến rũ nhất Hàn Quốc". Cô sinh năm 1969 khiến không ít người bất ngờ khi biết tuổi thật. Vẻ ngoài trẻ trung còn khiến cô thường xuyên bị lầm tưởng là chị của con gái.

Lee Su Jin
Nữ nha sĩ trong khoảnh khắc đời thường và lúc diện bikini khiến dân mạng choáng váng vì body 'nuột'

Mới đây, cô có đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân. Cô diện thiết kế bikini màu đen đơn giản khoe vóc dáng thon gọn dù đã ở tuổi 52. 

Trước đó, mỹ nhân này từng gặp vấn đề về cân nặng khiến chồng cô ngoại tình. Dù đã thay đổi ngoại hình nhưng anh ta vẫn không bỏ thói trăng hoa. 

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Hậu ly hôn, nữ nha sĩ 52 tuổi khoe body bốc lửa trong bộ bikini 'mỏng hơn cọng chỉ' khiến cánh mày râu choáng váng - Ảnh 3

Hậu ly hôn, cô vẫn giữ nhan sắc xinh đẹp và chăm sóc con cái

Cuối cùng, Lee Su Jin quyết định ly hôn và hẹn hò với trai trẻ kém tuổi mình rất nhiều. Điều này khiến hội chị em càng thêm ngưỡng mộ và thầm ganh tị với body bốc lửa như thiếu nữ tuổi đôi mươi của cô nàng.

Ngoài Lee Su Jin thì dân mạng cũng từng choáng váng với body bốc lửa và ngoại hình như thiên thần của một số nữ bác sĩ, y tá vô cùng xinh đẹp. 

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Hậu ly hôn, nữ nha sĩ 52 tuổi khoe body bốc lửa trong bộ bikini 'mỏng hơn cọng chỉ' khiến cánh mày râu choáng váng - Ảnh 5

Nữ bác sĩ Rim E Ya nổi tiếng trên mạng vì quá xinh đẹp

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Hậu ly hôn, nữ nha sĩ 52 tuổi khoe body bốc lửa trong bộ bikini 'mỏng hơn cọng chỉ' khiến cánh mày râu choáng váng - Ảnh 7

Nữ bác sĩ Jenn được mệnh danh là 'Angelababy trong giới y khoa'

Hiện tại, hình ảnh nữ nha sĩ Lee Su Jin diện bikini bốc lửa vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận khen ngợi từ hội chị em trên các diễn đàn.

Ảnh: Tổng hợp

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