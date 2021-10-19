Choáng với dàn túi hiệu chuẩn 'con nhà người ta' của Tiên Nguyễn, hội chị em xuýt xoa ao ước

Tiên Nguyễn sinh năm 1997, tên thật là Nguyễn Thảo Tiên. Là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Tiểu thư ngậm thìa vàng được công chúng nhớ ngay đến hình ảnh hàng hiệu “sang chảnh” và xuất hiện ở nhiều show diễn thời trang đẳng cấp quốc tế. Gần đây, cô đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, từ công tác thiện nguyện đến tiếp quản công việc ở Tập đoàn IPP.

Tiên Nguyễn sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp

Là một trong những rich kid nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, Tiên Nguyễn - con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thủy Tiên - luôn xuất hiện sang chảnh cùng xiêm y và phụ kiện đắt đỏ. Tủ đồ của cô ước tính trị giá hàng chục tỷ đồng với toàn sản phẩm gắn mác thương hiệu danh tiếng.