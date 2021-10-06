Hoàng Tử Gió tử vong khiến dân mạng bàng hoàng.

Theo Tuổi Trẻ, tối 5-10, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) xác nhận và cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên tên Hoàng Đức Nhân (29 tuổi, quê Quảng Ninh, còn gọi là Hoàng Tử Gió) tử vong trong một chung cư trên địa bàn.

Dân mạng bàng hoàng hay tin Hoàng Tử Gió qua đời

Vị lãnh đạo cho hay: "Chúng tôi vừa nhận được thông tin vụ việc và hiện các lực lượng chức năng đang xuống hiện trường điều tra vụ việc. Khi có thông tin cụ thể chúng tôi sẽ thông tin sau".

Theo Thanh Niên, “Cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với nạn nhân, sau đó mới tiến hành được các điều tra khác. Hiện chúng tôi vẫn chưa khám nghiệm hiện trường được. Nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ”, đại diện Công an H.Gia Lâm nói.

Người dân theo dõi sự việc - Ảnh: Thanh Niên

Chia sẻ trên Thanh Niên, "hot girl" Đào Chi Lê (tức Trần Thị Đào, 31 tuổi, quê tại xã Hồng Hà, H.Đan Phượng, Hà Nội), cho biết, sau khi nhận được thông tin từ bạn bè, người này đã có mặt ở chung cư xảy ra sự việc để nắm bắt thông tin.

Trước đó, vào năm 2013, nhân vật "Hoàng Tử Gió" (tên thật là Hoàng Đức Nhân, 29 tuổi, quê Quảng Ninh) bất ngờ nổi tiếng và được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "phục vụ bàn đẹp trai" khi đang làm quản lý tại một quán bar ở Hà Nội. Hoàng Tử Gió được nhiều người biết đến một phần do xăm hình đầy người, gồm cả cổ. Facebook cá nhân của Hoàng Tử Gió có gần 900.000 lượt theo dõi. Ngoài ra, cuối tháng 10.2019, Hoàng Tử Gió từng bị công an bắt vì hành vi liên quan đến việc sử dụng chất cấm.

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