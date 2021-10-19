Mỹ nhân Ê-đê khoe nét đẹp thiên thần, body với 3 vòng 'căng đét' gây chú ý

Nhịp sống trẻ 19/10/2021 05:22

Cô nàng dân tộc Ê-đê khoe nét đẹp nữ tính vạn người mê khiến hội chị em ganh tị.

Trong showbiz có rất nhiều mỹ nhân người dân tộc thành công và có nhan sắc vượt trội. Với dung mạo đẹp cá tính và không pha trộn các chân dài dễ dàng tạo dấu ấn và tên tuổi.

Mới đây, chân dài H Duyên-B'krông (thường gọi là Duyên) đã khiến MXH chú ý khi khoe nhan sắc đỉnh cao qua những bức ảnh trên mạng. Dù cô nàng hơi kín tiếng, không thích ồn ào và không muốn dùng scandal để nổi tiếng như nhiều người đẹp khác. Mỹ nhân chỉ thỉnh thoảng đăng một vài bức ảnh trên trang cá nhân nhưng mỗi lần như vậy đều nhận về rất nhiều lượt yêu thích từ bạn bè và người hâm mộ.

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Mỹ nhân Ê-đê khoe nét đẹp thiên thần, body với 3 vòng 'căng đét' gây chú ý - Ảnh 2Mỹ nhân Ê-đê khoe nét đẹp thiên thần, body với 3 vòng 'căng đét' gây chú ý - Ảnh 3Mỹ nhân Ê-đê khoe nét đẹp thiên thần, body với 3 vòng 'căng đét' gây chú ý - Ảnh 4Mỹ nhân Ê-đê khoe nét đẹp thiên thần, body với 3 vòng 'căng đét' gây chú ý - Ảnh 5

Nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân Ê-đê gây chú ý

Mỹ nhân người Ê-đê diện chiếc áo crop-top khoét sâu mix với chân váy ngắn theo style lộ dây nội y vô cùng táo bạo đã khiến hội chị em rụng tim khi khoe nhan sắc vô cùng trong trẻo. Với chiều cao 1,7m cùng với số đo 3 vòng ấn tượng, trông cô không hề thua các đàn chị đã thành danh trọng showbiz.

Showbiz Việt cũng có mỹ nhân H'Hen Niê là một người mẫu, hoa hậu người Việt Nam. Cô là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tại Thái Lan và lọt vào Top 5 chung cuộc Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

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Chị đại làng hậu H'Hen Niê được mệnh danh là hoa hậu quốc dân

Ngoài ra còn có Đàng Vương Huyền Trân gây sốt khi ghi danh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Cô sinh năm 2001, sở hữu chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 86-64-96. Mỹ nhân quê Ninh Thuận gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt to cùng nụ cười rạng rỡ. Người đẹp tiết lộ ước mơ được sải bước trên sân khấu Miss Universe Vietnam từ khi còn bé. Đến hiện tại, chính thành công của H'Hen Niê là động lực để cô ghi danh dự thi. Cô tâm sự muốn thoát khỏi vùng an toàn, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình cũng như lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người.

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Một mỹ nhân người dân tộc từng gây xao xuyến khi tham gia một cuộc thi hoa hậu

Hiện tại những bức ảnh của cô nàng H Duyên-B'krông vẫn gây xôn xao MXH vì nhan sắc xinh đẹp tựa nữ thần.

Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   mỹ nhân dân tộc hoa hậu dân tộc chân dài dân tộc

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