Mới đây, Midu vừa đón tuổi 32 trong sự chúc mừng nhiệt tình của bạn bè và người hâm mộ. Cựu hotgirl tiết lộ năm nay do dịch bệnh nên không tổ chức tiệc sinh nhật, chỉ ở nhà một mình, nhận lời chúc của người thân, bạn bè, các fan qua mạng xã hội. Midu được khen "hack" tuổi thành công, ngày càng xinh tươi, quyến rũ. Vẻ đẹp dịu dàng, mong manh của Midu khiến nhiều fan nam xao xuyến còn khán giả nữ trầm trồ, ngưỡng mộ.

Người đẹp hiện được xem là một trong những quý cô độc thân đình đám nhất nhì showbiz Việt. "Tinh cũ Phan Thành" không chỉ đẹp mà còn nổi tiếng vì có học vấn đáng nể và đã tích lũy được khối tài sản lớn từ khi còn trẻ. Midu hiện là giảng viên một trường đại học tại TP.HCM, có nhiều tài sản giá trị như hai xe hơi hạng sang, nhiều bất động sản giá trị tiền tỷ và sưu tập hàng hiệu vô cùng đắt tiền.

Cô sở hữu gu thời trang sang trọng

Trước đó, trên trang TikTok cá nhân, hotgirl từng đăng tải video mới thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Cụ thể, cô đăng tải clip hôn một người đàn ông lạ cùng dòng chia sẻ: "Anh ấy luôn dặn mình giữ bí mật về mối quan hệ này".

Không chỉ thế, Midu còn để lại bình luận giới thiệu về người yêu: "Người yêu mình hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài. Showbiz khắc nghiệt nên tụi mình không dám công khai". Ngỡ ai xa lạ, người ấy của Midu hoá ra là nam diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc - Tống Uy Long. Người hâm mộ cứ ngỡ Midu đã tìm được bến đỗ sau nhiều năm độc thân, ai ngờ cô chỉ là si mê thần tượng.

Tống Uy Long mà cô nhắc đến trên TikTok

Thời gian gần đây, tin đồn mỹ nhân sinh năm 1989 hẹn hò với nam diễn viên Quốc Trường nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Hai người thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, thậm chí còn lộ ảnh đi ăn, tham gia gameshow cùng nhau. Tuy nhiên, cả Midu và Quốc Trường đều lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò và cho biết cả hai là bạn bè thân thiết.

Cô từng vướng tin đồn hẹn hò 1 nam diễn viên đình đám

Hiện tại, nhan sắc nữ thần tuổi 32 của cô vẫn khiến không ít hội chị em ngưỡng mộ.

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