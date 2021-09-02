Theo đuổi công việc trái với ngành học, trai đẹp Hà Thành khiến dân mạng 'mắt tròn xoe' với những chiếc bánh cả trăm triệu đồng

Nhịp sống trẻ 02/09/2021 19:05

Mặc dù theo đuổi công việc trái với ngành học, nhưng Hoàng Anh vẫn thành công và luôn nỗ lực với công việc làm bánh của mình.

Nguyễn Vũ Hoàng Anh sinh năm 1990, được biết đến trên mạng xã hội nhờ tài năng làm bánh sáng tạo, độc đáo và vô cùng đẹp mắt của mình. Anh chàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh và chia sẻ kinh nghiệm làm bánh trong các hội nhóm dành cho người thích nấu ăn. Những chiếc bánh của anh chàng luôn nhận được "cơn mưa" lời khen tặng của những người trong hội nhóm. 

Song, ít ai biết rằng, Hoàng Anh từng tốt nghiệp ngành tiếng Trung trường Đại học Hà Nội. Anh chàng đã quyết định không theo đuổi ngành mà mình đã chọn mà khởi nghiệp bằng nghề làm bánh đường. Theo như chia sẻ, anh chàng bắt đầu đam mê, học hỏi về cách làm và cách trang trí bánh đường thông qua cách video trên mạng của người nước ngoài.

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Hoàng Anh cùng những chiếc bánh do chính tay anh làm - Ảnh: FBNV
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Những chiếc bánh luôn đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của người làm - Ảnh: FBNV

Ban đầu, anh chàng gặp nhiều khó khăn bởi nguyên liệu làm bánh phải đặt mua từ nước ngoài với giá đắt đỏ và phí vận chuyển cao. Sau đó, anh chàng tự tìm tòi và sáng tạo dựa trên các nguyên liệu mà Việt Nam có sẵn. Ngoài ra, để làm những bông hoa hay tạo hình bánh đẹp, anh đã phải tốn khá nhiều công sức và thời gian để học hỏi và thử nghiệm.

Anh chàng cho hay: "Thời gian làm chiếc bánh phụ thuộc vào kích cỡ và độ tinh xảo. Chiếc đơn giản cũng mất từ 8-10 tiếng đồng hồ, còn những chiếc bánh lớn anh và 5 người khác phải làm mất 15 ngày liên tục, vì phải làm từng nhụy, cánh hoa, lá và tô màu, ghép lên rất tỉ mỉ".

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Những chiếc bánh như một vườn hoa rực rỡ - Ảnh: FBNV
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Có những chiếc bánh có giá lên đến cả trăm triệu đồng - Ảnh: FBNV
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Những chiếc bánh đường đầy nghệ thuật khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Sau một khoảng thời gian 3-4 năm tự học, anh chàng đã đạt được một số thành công nhất định. Những chiếc bánh mà anh làm và trang trí có thể lên đến cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, anh chàng vẫn cố gắng học hỏi thêm các kĩ năng làm bánh đường, cụ thể như anh đã tham gia các khóa học của giảng viên nước ngoài. Sau này, anh trở thành ban giám khảo chấm thi cuộc thi nấu ăn và đi đào tạo học viên làm bánh cả trong nước và nước ngoài.

Hiện tại, anh chàng vẫn theo đuổi công việc làm bánh đường của mình. Đồng thời, trong những ngày xã hội giãn cách, anh chàng còn mở những lớp học dạy làm bánh online cho các bạn trẻ có cùng niềm đam mê với mình. 

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