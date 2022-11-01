Sau 4 năm gây sốt vì nhan sắc 'cực đỉnh', cô gái người Ê- Đê lại được 'xúi' nên dấn thân vào lĩnh vực này

H Duyên-B'krông thường gọi là Duyên, cô sinh năm 1999, hiện đang là học viên múa chuyên nghiệp tại TPHCM. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất cao nguyên, Duyên mang vẻ đẹp riêng biệt của người con gái Ê Đê với làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn sâu hút đầy mê hoặc mà không phải ai cũng có được.

Trong khi có nhiều người quan tâm về phong tục, tập quán, văn hóa của đồng bào Ê-Đê thì có người lại đặc biệt quan tâm đến những "bông hoa" của núi rừng Tây Nguyên. Và H Duyên-B'krông cũng là một trong những cái tên sáng của núi rừng Tây Nguyên. Vào 4 năm trước, cô nàng bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội vì ngoại hình xinh đẹp, lai Tây của mình.

Cô còn làm nhiều người ngạc nhiên vì vẻ đẹp pha chút lai ấn tượng nhìn như người nước ngoài. Nhiều người tưởng lầm và cô đã phải nhiều lần giải thích mình 100% là người Việt. Cộng đồng sắc đẹp vô cùng thích thú và ấn tượng với nhan sắc hết sức thú vị và lạ của H Duyên-B'krông.

Là người con gái của vùng đất Tây Nguyên, nhưng cô nàng lại sở hữu làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn sâu hút và nụ cười duyên dáng.

Vẻ đẹp lai Tây 'mê hoặc' người xem dù cô nàng 100% là người Việt

Từ nhỏ, H Duyên-B'krông có đam mê nghệ thuật, đặc biệt là múa nên được gia đình tạo điều kiện theo đuổi ước mơ. H Duyên-B'krông từng học múa tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Cô thường tham gia biểu diễn văn nghệ tại địa phương và trường học.

H Duyên-B'krông cũng có đam mê nghệ thuật từ nhỏ

Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, H Duyên-B'krông có nhiều cơ hội để tham gia làm mẫu ảnh cho nhiều cửa hàng thời trang. Những khoảnh khắc chụp gương mặt giống gái Tây giúp 9X nhận về hàng nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Ngoài ra, vì sở hữu ngoại hình đẹp nên cô được nhiều người khuyên nên thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Cô nàng sinh năm 1999 hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội được thử sức với các lĩnh vực này.

Người đẹp 23 tuổi này còn hội tụ đủ mọi yếu tố về sắc đẹp lẫn vóc dáng, khi cô cao đến 1m71 số đo ba vòng gợi cảm. Là mỹ nhân xinh đẹp liên tục được 'xúi' đi thi hoa hậu nhiều nhất trên các chuyên trang sắc đẹp Việt, nhưng H Duyên-B'krông chưa đưa ra bất kỳ tín hiệu nào để đến với cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam. Nhưng người hâm mộ sắc đẹp khắp mọi nơi mong rằng cô sẽ xuất hiện để chinh phục đường đua vương miện khắc nghiệt nhất cả nước lần này.