Từng bị nghi vấn 'đụng chạm dao kéo', 'thiên thần áo dài' chia sẻ ngay bí quyết làm đẹp không phải ai cũng kiên nhẫn làm được

Độ hot của Võ Ngọc Trân có thể nói là do sự kết hợp của nhiều yếu tố: nhan sắc xinh đẹp này, body nóng bỏng này, thành tích học tập ấn tượng. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, hot girl này còn khiến cư dân mạng nóng mắt bởi những tấm hình khoe body cực bốc lửa của cô nàng.

Nhắc đến nữ sinh hot nhất Sài Gòn, người ta chắc hẳn sẽ nhớ ngay đến Võ Ngọc Trân. Võ Ngọc Trân là một trong những hot girl học đường, nổi tiếng vì xinh đẹp và sở hữu thân hình quyến rũ ở tuổi dậy thì. Dù hiện tại đã trở thành tân sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) nhưng sức hút từ hot girl sinh năm 2001 này vẫn không hề suy giảm.

Nhiều hình ảnh khi hot girl Việt Nam này mặc áo dài trắng nhận được vô vàn lời khen từ cộng đồng mạng, với tên gọi "thiên thần áo dài trắng".

Cô nàng cũng có thành tích học tập vô cùng ấn tượng khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Là một hot girl sở hữu lượng người theo dõi lớn trên trang cá nhân, Võ Ngọc Trân thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi từ người hâm mộ.

Trong đó, những câu hỏi liên quan tới việc chăm sóc da, giữ dáng chiếm số lượng nhiều hơn cả. Võ Ngọc Trân tiết lộ nhiều thói quen được cô áp dụng để duy trì vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ, vóc dáng nuột nà.

Nhiều chị em muốn xin bí quyết làm đẹp của người đẹp 2001

Được biết, Võ Ngọc Trân luôn thức dậy sớm để tập thiền và yoga vào mỗi buổi sáng. Cô thường xuyên thức dậy từ 4 giờ sáng, đây là thời gian lý tưởng để tập thể dục cho rất nhiều bộ môn khác từ yoga, chạy bộ, bơi lội... Ngoài ra, cô nàng còn áp dụng thói quen lành mạnh khác tốt cho cơ thể là nude khi ngủ.

Cô nàng thường dậy sớm để tập luyện cho cơ thể. Yoga chính là phương pháp giúp Võ Ngọc Trân có được vòng eo con kiến, nổi cơ hấp dẫn.

Được biết, số đo ba vòng của Võ Ngọc Trân là: 92-59-95 (cm), hình thể chuẩn đẹp đồng hồ cát, bao người mơ ước.

Với lợi thế chiều cao nổi bật và sở hữu sắc đẹp, Ngọc Trân nhanh chóng thu về cho mình lượng người theo dõi đông đảo. Trang cá nhân facebook của cô có hơn 600k người theo dõi. Còn instagram của hot girl Ngọc Trân đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi. Đây quả là một con số khủng đối với người không hoạt động trong giải trí như Ngọc Trân.

Được biết Ngọc Trân bắt đầu kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hiện tại cô đang làm chủ 1 cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm tại Sài Gòn. Mới hơn 20 tuổi, Ngọc Trân đã sở hữu khối tài sản khiến cho nhiều người ngưỡng mộ.