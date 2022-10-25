"Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan" sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ

Nhịp sống trẻ 25/10/2022 11:00

Nhan sắc và vóc dáng vạn người mê nhưng ít ai biết Nagase Kunni lại có học vấn đáng ngưỡng mộ.

Nagase là một trong những cô giáo tiếng Nhật gây "sốt mạng" trong thời gian gần đây nhờ gu thời trang táo bạo khi dạy học online. Những hình ảnh cô giáo xinh đẹp Nagase Kunni mặc gợi cảm khoe ngực khủng, eo thon, chân dài miên man được lan truyền trên khắp các MXH với tốc độ chóng mặt.  

'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 1
Nagase Kunni - nữ giáo viên tiếng Nhật gây sốt MXH những ngày qua
'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 2
Nagase Kunni mặc gợi cảm khoe ngực khủng, eo thon, chân dài miên man mỗi khi live stream dạy học

Theo tìm hiểu, Nagase Kunni từng học đại học tại Kyoto, Nhật Bản, chuyên ngành tiếng Nhật. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng làm việc tại Nhật Bản một thời gian.

Nàng hot girl sau đó quay lại Đài Loan và phát triển sự nghiệp của mình, trở thành một giáo viên tiếng Nhật. Cũng nhờ vậy, hot girl được cư dân mạng phong tặng danh hiệu "Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan".

'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 3
Học vấn của 'cô giáo hot girl' cũng không thuộc dạng tầm thường

Trong các buổi dạy tiếng Nhật trực tuyến, nữ giáo viên không ngần ngại diện trang phục cut-out, áo khoét cổ sâu tôn vòng 1 kết hợp chân váy ngắn, khai thác tối đa đường cong. 

'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 4'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 5

'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 6
Cô nàng không ngần ngại ăn diện 'phản cảm', hay 'show' các đường cong gợi cảm để thu hút sự chú ý của dân tình

Ngoài ra, cô giáo hot girl này không chỉ dáng vóc hơn người mà nhan sắc cũng không phải hạng tầm thường, thậm chí nhiều người còn cho rằng cô có thần thái của một "nữ thần".

'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 7'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 8

'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 9
Nhan sắc của cô nàng cũng nổi bật không kém, thần thái chuẩn 'nữ thần'  

Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình gợi cảm của Nagase, thì không ít người lên tiếng phàn nàn về những bộ đồ "kiệm vải" không phù hợp với nghề nghiệp của cô nàng. Diện trang phục gợi cảm để thu hút sự chú ý của các học viên học trực tuyến khiến không ít cô giáo bị phàn nàn. 

 

Thời gian qua Nagase Kunni bất ngờ lấn sân làm streamer, có lẽ vì tình hình dịch bệnh mà cô đã làm thêm công việc này.

Việc Nagase Kunni lấn sân làm streamer khiến cô nàng trở nên nổi tiếng vô cùng nhanh chóng và được streamer nổi tiếng giàu có, chuyên review xế hộp như Lian Qianyi mời hợp tác. Số lượng người theo dõi nữ streamer kiêm giáo viên tiếng Nhật này trên mạng xã hội đã vượt quá con số 1,1 triệu chỉ ít ngày sau khi buổi stream diễn ra. Không ít người còn đùa rằng chẳng mấy đây sẽ trở thành công việc chính của Nagase và cô nàng sẽ trở thành một "reviewer" xế hộp trong tương lai.

'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 10

Do tình hình dịch bệnh trước đó, cô nàng đã lấn sân làm streamer, và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ dân tình

Thực tế, không chỉ dạy tiếng Nhật, Nagase Kunni còn làm phiên dịch, livestream phát sóng trực tiếp, mở kênh YouTube, làm việc tại trường luyện thi tiếng Nhật và làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ y tế.

'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 11
Không chỉ biết 'khoe' sắc vóc, cô nàng cũng rất 'đầu tư' về trình độ và giá trị của bản thân đối với xã hội

Mỗi lần livestream, nàng hot girl Nagase Kunni này luôn biết cách khoe tối đa ra sự nóng bỏng và gợi cảm của bản thân. 

'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 12
Cô nàng cũng từng tự công bố luôn về việc mình vừa nâng cấp vòng một để có được cơ thể quyến rũ như hiện tại.
'Nữ giáo viên tiếng Nhật xinh đẹp nhất Đài Loan' sỡ hữu nhan sắc 'đỉnh' chưa là gì, 'soi' học vấn mới thực sự bất ngờ - Ảnh 13
Nàng hot girl vẫn luôn cố gắng khoe tối đa sự gợi cảm của bản thân thông qua việc thả rông đôi gò bồng đảo nóng bỏng mỗi lần lên sóng.

 

 

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