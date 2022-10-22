Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt'

Nhịp sống trẻ 22/10/2022 11:41

Dù đã trải qua 2 lần mang bầu và sinh nở, nhưng bà xã cầu thủ Phan Văn Đức vẫn xinh đẹp ngọt ngào khiến dân tình xuýt xoa vì chuẩn "gái hai con con mắt liếc ngang".

Trong dàn bà xã của các cầu thủ, Võ Nhật Linh (SN 1997, ở Nghệ An) là một trong những người chiếm được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Nhật Linh vốn từng được biết đến là một hot girl xinh đẹp nổi tiếng xứ Nghệ với danh xưng "cô giáo hot girl". Khi kết hôn với Phan Văn Đức, cặp đôi được khen là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 1
Võ Nhật Linh được nhiều người biết đến nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào 
Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 2
Từ một hot girl mầm non nổi tiếng trên mạng, cô được nhiều người quan tâm khi về chung nhà với tiền vệ Phan Văn Đức.  

“Về chung một nhà” vào năm 2020, gia đình Phan Văn Đức và Nhật Linh “đánh nhanh thắng nhanh” nên hiện tại, tổ ấm của họ đã có thêm 2 thành viên mới là hai cục cưng rất kháu khỉnh, dễ thương. Bé lớn là con gái tên Phan Nhã Thùy An, nickname Dâu Tây hiện 2 tuổi. Và bé trai thứ hai là Phan Gia Phú, nickname Khoai Tây, hiện 6 tháng tuổi.

3 năm, 2 lần mang thai và sinh nở, hiện tại dù đang trong cảnh con mọn nhưng bà xã cầu thủ Văn Đức vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng càng ngày càng và quyến rũ đáng ngưỡng mộ. Nhìn Nhật Linh, nhiều người thấy câu "gái hai con con mắt liếc ngang" quá chuẩn. Nàng hot girl xứ Nghệ được người hâm mộ nhận xét là "càng đẻ càng xinh". 

Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 3

Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 4
Nhan sắc khi mang thai của cô nàng cũng khiến nhiều người trầm trồ vì thon gọn, nuột nà chứ không hề bị phá nét

Cả hai lần vượt cạn, dù có tăng cân nhưng không đáng kể. Được biết, khi sanh bé đầu vì ốm nghén nặng mà cô nàng đã sụt tận 10kg. Ở lần sinh nở thứ 2, tính từ lúc cô mang thai đến khi lên bàn sinh, hot girl cũng chỉ tăng vỏn vẹn 4kg. Vốn có thân hình nhỏ nhắn, thanh mảnh, nên cô nàng về dáng sau sinh rất nhanh.

Dù ở lần mang thai thứ 2, nhìn cô có da có thịt hơn so với lần bầu bé lớn. Nhưng nhìn tổng thể, bà mẹ trẻ vẫn không thay đổi quá nhiều, bù lại trông cô nàng còn mặn mà, "mướt mắt" hơn khi chưa chồng con. 

Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 5Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 6

Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 7
Nhật Linh tự tin khoe dáng sau sinh con thứ 2 vẻn vẹn 3 tháng. 

Không quá lo lắng về vấn đề ngoại hình, hay cân nặng, sau sinh Nhật Linh đã nhanh chóng, thoải mái diện những trang phục sexy khoe đường nét cơ thể nuột nà. 

Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 8Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 9Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 10

Có thể thấy, nhan sắc và cuộc sống của cô giáo mầm non xứ Nghệ có rất nhiều thay đổi kể từ sau khi kết hôn với cầu thủ. Không còn dáng vẻ ngây thơ như trước đây, Nhật Linh của hiện tại quyến rũ và cuốn hút.

Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 11

Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 12
Trước khi kết hôn, nhan sắc của hot girl đã xinh xắn và ngọt ngào có chút ngây thơ, dễ tạo thiện cảm với người xung quanh 

Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 13Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 14

Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 15
Nhiều người nhận xét, từ sau khi kết hô và sinh con, bà xã của cầu thủ Văn Đức ngày càng nhuận sắc và quyến rũ hơn so với trước. 

Trên mạng xã hội, cô nàng chủ yếu chia sẻ những hình ảnh liên quan đến chồng con. Cô hết lòng vun vén cho tổ ấm nhỏ, luôn đồng hành với chồng trong sự nghiệp sân cỏ.

Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 16Càng đẻ càng 'mướt mắt': Bà xã Phan Văn Đức 3 năm đẻ liền 2 con, nhuận sắc, quyến rũ đến 'mê mệt' - Ảnh 17

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