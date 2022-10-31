Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 13:08

Body ngày càng "mướt mắt", Ái Nhi khoe dáng nuột nà trên biển.

Trần Hoàng Ái Nhi sinh năm 1998, hiện là người mẫu tự do tại TP. HCM. Cô sở hữu chiều cao 1m71 với số đo ba vòng ấn tượng 86 - 60 - 90. Trần Hoàng Ái Nhi không phải là cái tên quá xa lạ đối với những khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp khi cô từng là gương mặt nổi bật tại Miss World Vietnam 2019. Người đẹp Ái Nhi cũng từng vào đến Top 10 của cuộc thi nhan sắc này. Bên cạnh đó, người đẹp còn vào đến top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet - Ảnh 1
Cô sở hữu chiều cao 1m71 với số đo ba vòng ấn tượng 86 - 60 - 90, côc nàng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý

Mỹ nhân xinh đẹp này từng gây chấn động làng nhan sắc Việt khi trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2021. Trần Hoàng Ái Nhi từng tham dự cuộc thi Miss World Vietnam 2019 và được đánh giá là một thí sinh nổi bật với thành tích top 10 chung cuộc.

Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet - Ảnh 2

Theo như đánh giá của "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung trước đó, đến thời điểm hiện tại, Trần Hoàng Ái Nhi đã có những tiến bộ nhất định và vượt lên chính mình khi cố gắng hoàn thành bậc đại học cũng như hoàn thiện vẻ ngoài của bản thân.

Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet - Ảnh 3
Ái Nhi ngày càng hoạn thiện bản thân, đặc biệt là nhan sắc ngày càng xinh đẹp, sắc sảo.

Cụ thể, mới đây cô vừa đăng tải những bức ảnh khi đang chuẩn bị đi tắm biển, dù diện một chiếc áo thun giấu quần khoe khéo đôi chân thon dài, nhưng bên trong chân dài gen Z có diện bộ đồ nội y đính đá lấp lánh của nhà mốt Victoria Secret.

Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet - Ảnh 4

Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet - Ảnh 5

Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet - Ảnh 6

Ái Nhi bất ngờ gây sốt mạng xã hội khi có khoảnh khắc khoe khéo chiếc eo săn chắc và thon gọn với chỉ số 60cm khiến ai nấy đều phải xuýt xoa vì quá nuột.

Ái Nhi cũng rất táo bạo kho kém áo lên tạo dáng để lấp lò chiếc eo thon gọn 60cm trứ danh của mình cùng một làn da trắng mịn hồng hào như em bé. Có thể nói, vóc dáng chuẩn mực cùng cơ thể săn chắc khoẻ khoắn đã giúp cô nàng lúc nào cũng luôn nổi bật và tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Để giữ được vóc dáng săn chắc và nuột nà thế này, cô nàng cũng chăm chỉ tập luyện thể thao với nhiều bộ môn như yoga, chạy bộ, gym, đạp xe… để đốt cháy lượng mỡ thừa tối đa.

Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet - Ảnh 7

Ái Nhi tích cực tập luyện thể thao, tham gia các hoạt động ngoài trời để đốt cháy lượng mỡ thừa của cơ thể.

Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet - Ảnh 8

Sở hữu vóc dáng vạn người mê, Ái Nhi luôn tự tin khoe khéo hình thể nuột nà và gợi cảm của cô ở mọi khoảnh khắc với đồ tắm.

 Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet - Ảnh 9Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet - Ảnh 10

Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet - Ảnh 11

Cô nàng yêu thích thể thao và thường xuyên vận động mỗi buổi sáng.

Được biết, trước khi trở thành 1, Ái Nhi có một hoàn cảnh khá đặc biệt. Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Đắk Lắk nhưng Trần Hoàng Ái Nhi quyết định vào TP. HCM để lập nghiệp. Người đẹp sinh năm 1998 vừa đi học trang điểm vừa đi làm để trang trải cho cuộc sống. Giờ đây, mỹ nhân xinh đẹp này được nhận xét ngày một nổi bật và gợi cảm hơn theo từng năm tháng.

Người đẹp Đắk Lắk từng gây chấn động làng nhan sắc Việt, bất ngờ khoe hình thể trên biển, hoàn mỹ chuẩn từng centimet - Ảnh 12

Ái Nhi từng cho biết: “Từ một bé nhà quê không biết gì về thời trang và showbiz, tôi đã cố gắng mỗi ngày để đi theo con đường mình chọn. Ngay cả việc đi thi Hoa hậu và con đường người mẫu hiện tại Ái Nhi đều không được sự ủng hộ của gia đình vì ba mẹ không hiểu về nghề cũng như sợ con gái bị bắt nạt”.

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