Sau 16 năm đăng quang, cuộc sống Ngọc Anh Miss Audition 2006 giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 06/11/2022 08:50

Sau 16 năm đăng quang, Miss Audition 2006 Ngọc Anh sở hữu nhan sắc ngày càng xinh đẹp nhưng lại sống khá kín tiếng.

Ngọc Anh là cái tên khá quen thuộc với những người thuộc thế hệ cuối 8x, đầu 9x. Năm 2006, cô nàng đăng ký tham gia cuộc thi Miss Audition khi đang ở độ tuổi đôi mươi.

Sau 16 năm đăng quang, cuộc sống Ngọc Anh Miss Audition 2006 giờ ra sao? - Ảnh 1

Dù "đụng độ" nhiều thí sinh mạnh nhưng bằng tài năng và nhan sắc xinh đẹp, Ngọc Anh đã giành ngôi vị cao nhất tại Miss Audition 2006 một cách đầy thuyết phục.

Sau 16 năm đăng quang, cuộc sống Ngọc Anh Miss Audition 2006 giờ ra sao? - Ảnh 2

Ở thời điểm đăng quang, Ngọc Anh hội tụ đủ yếu tố để dấn thân vào showbiz. Nhưng cô nàng hot girl lại quyết định kết hôn ở khi tuổi còn khá trẻ so với bạn bè đồng trang lứa và bắt đầu công việc kinh doanh.

Sau 16 năm đăng quang, cuộc sống Ngọc Anh Miss Audition 2006 giờ ra sao? - Ảnh 3

Kể từ sau khi kết hôn, Ngọc Anh trở nên vô cùng kín tiếng. Cô hạn chế xuất hiện hay chia sẻ về cuộc sống đời tư trước truyền thông.

Sau 16 năm đăng quang, cuộc sống Ngọc Anh Miss Audition 2006 giờ ra sao? - Ảnh 4

Tưởng rằng việc lui về hậu phương chăm lo cho cuộc sống gia đình đồng nghĩa với việc Ngọc Anh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Sau 16 năm đăng quang, cuộc sống Ngọc Anh Miss Audition 2006 giờ ra sao? - Ảnh 5

Nhưng đến năm 2018, Miss Audition 2006 tiết lộ việc đã ly hôn chồng và cô cho biết bản thân chỉ muốn "toàn tâm toàn ý" chăm sóc cho 2 đứa con.

Sau 16 năm đăng quang, cuộc sống Ngọc Anh Miss Audition 2006 giờ ra sao? - Ảnh 6

Bẵng đi một thời gian khá dài sống kín tiếng, trang cá nhân cũng để "mọc rêu" thì dạo gần đây, Ngọc Anh mới chịu khó cập nhật hoạt động của mình.

Sau 16 năm đăng quang, cuộc sống Ngọc Anh Miss Audition 2006 giờ ra sao? - Ảnh 7

Có thể thấy, dù đã ngoài 30 nhưng Ngọc Anh vẫn khiến nhiều người mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp. Người đẹp rất chăm diện đồ khoe thân hình nóng bỏng với 3 vòng "chuẩn không cần chỉnh".

Sau 16 năm đăng quang, cuộc sống Ngọc Anh Miss Audition 2006 giờ ra sao? - Ảnh 8

Những hình ảnh Ngọc Anh đăng tải cho thấy cô không chỉ liên tục thăng hạng nhan sắc mà còn có cuộc sống yên bình và cũng không kém phần sang chảnh.

Sau 16 năm đăng quang, cuộc sống Ngọc Anh Miss Audition 2006 giờ ra sao? - Ảnh 9

Ngọc Anh cũng có cuộc sống sang chảnh mà nhiều cô gái mơ ước. Miss Audition thường xuyên đăng tải những bức ảnh đi du lịch, tận hưởng tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Sau 16 năm đăng quang, cuộc sống Ngọc Anh Miss Audition 2006 giờ ra sao? - Ảnh 10

Dù đã là mẹ 2 con nhưng vóc dáng của Ngọc Anh vẫn vô cùng gợi cảm.

 

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