Phớt lờ mọi quy định của nền tảng livestream, nữ streamer tự ý vạch 'đôi gò bồng đảo' trước ‘bàn dân thiên hạ’

Việc các nữ streamer gây tranh cãi với các chiêu trò như hở hang để lộ nội y, không thèm bận đồ bảo hộ, nhảy tung ngực trước ống kính... để thu hút người xem, nhất là cánh mày râu không còn xa lạ. Đối với các nữ tân binh mới gia nhập cũng bắt đầu “lộng hành” không kém cạnh gì thế hệ streamer đi trước. Vì thế, để giảm bớt và tiết chế những chiêu trò này lại, các nền tảng livestream thường ban hành các quy luật khá là nghiêm khắc.

Tuy nhiên, cô nàng cũng đồng thời là cái tên tạo ra vô số những tranh cãi, khi thậm chí còn bị nhiều người đánh giá rằng cố tình chạy theo trào lưu hở hang, hớ hênh đang rất thịnh hành trong giới streamer. Và điều này càng thêm phần được khẳng định sau phiên lên sóng mới nhất của cô nàng.

Seoyoon hiện là trong những tân binh khá có tiếng tăm trong “làng” streamer Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Vốn lợi thế về nhan sắc xinh đẹp lẫn thân hình gợi cảm của mình, cô nàng nhanh chóng “tậu” một lượng người hâm mộ đông đảo.



Vốn có lợi thế về nhan sắc xinh đẹp lẫn thân hình gợi cảm, Seoyoon nhanh chóng 'tậu' một lượng người hâm mộ đông đảo - Ảnh: IGNV

Cụ thể, trong một lần phát sóng, Seoyoon vẫn tiếp tục tận dụng lợi thế về ngoại hình của mình để mang tới một màn vũ đạo cháy hết mình. Thế nhưng, bên cạnh việc lắc lư theo điệu nhạc, nữ streamer này không ít lần bất ngờ kéo tụt khóa kéo của áo, lồ lộ “đôi gò bồng đảo” căng tròn và cực quyến rũ.

Ngay sau buổi livestream đầy gợi cảm đó, đoạn clip nhanh chóng được phát tán trên mạng xã hội với một tốc độ chóng mặt. Vì vậy, cô nàng được chú ý, quan tâm và trở nên “nổi như cồn” chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, vẫn có vô số những bình luận trái chiều, chỉ trích cô nàng streamer này.

Hành động kéo khóa để lộ bộ ngực 'táo bạo' được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội - Ảnh: chụp màn hình Cô nàng trở nên ‘nổi như cồn’ chỉ sau một đêm - Ảnh: IGNV Gương mặt nhỏ nhắn tuy lệ nghịch với vòng một 'căng tràn' và nảy nở- Ảnh: IGNV Bên cạnh khe ngực lộ rõ, nữ streamer cũng đồng thời khoe luôn được vòng eo không mỡ thừa của mình - Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, có vẻ như người đẹp cố tình phớt lờ khi mà trong một số lần lên sóng mới đây, Seoyoon vẫn “chứng nào tật nấy”, hoàn toàn không có ý định giảm đi sự quyến rũ của mình.