‘Nữ thần phim nóng’ Yua Mikami che thân bằng miếng dưa hấu ‘bé tẻo tèo teo’ khiến fan la ó, hối thúc ra siêu phẩm mới

Xây dựng danh tiếng trong một thị trường khắt khe và bảo thủ như Kpop, các cô nàng từng có quá khứ là diễn viên phim người lớn, ăn mặc “hở bạo” thường không được chấp nhận. Điển hình như nhóm nhạc Honey Popcorn, tập hợp các thành viên đều từng đóng phim “nóng” tại Nhật Bản, trong đó có Yua Mikami. Trước sức ép của dư luận Hàn Quốc, nhóm nhạc nữ Honey Popcorn dần biến mất khỏi showbiz sau hơn 2 năm hoạt động.

Các thành viên trong nhóm đều trở về Nhật Bản hoạt động nghệ thuật hoặc “ở ẩn”, riêng chỉ có Yua Mikami vẫn theo đuổi sự nghiệp diễn viên phim người lớn của mình. Nhắc tới nữ diễn viên này, mọi người đều sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh của một "nữ thần", nổi tiếng bậc nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi cô nàng vừa sở hữu một gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng vừa có thân hình “bốc lửa”, khiến nhiều chàng trai phải “đổ đứ đừ”.