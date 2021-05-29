‘Nữ thần phim nóng’ Yua Mikami che thân bằng miếng dưa hấu ‘bé tẻo tèo teo’ khiến fan la ó, hối thúc ra siêu phẩm mới

Nhịp sống trẻ 29/05/2021 05:31

Tham gia đóng những bộ phim "nóng" trong quá khứ, người đẹp Yua Mikami gây ra không ít “làn sóng tranh cãi” khi tham gia vào nhóm nhạc Kpop tại Hàn Quốc.

Xây dựng danh tiếng trong một thị trường khắt khe và bảo thủ như Kpop, các cô nàng từng có quá khứ là diễn viên phim người lớn, ăn mặc “hở bạo” thường không được chấp nhận. Điển hình như nhóm nhạc Honey Popcorn, tập hợp các thành viên đều từng đóng phim “nóng” tại Nhật Bản, trong đó có Yua Mikami. Trước sức ép của dư luận Hàn Quốc, nhóm nhạc nữ Honey Popcorn dần biến mất khỏi showbiz sau hơn 2 năm hoạt động.

Các thành viên trong nhóm đều trở về Nhật Bản hoạt động nghệ thuật hoặc “ở ẩn”, riêng chỉ có Yua Mikami vẫn theo đuổi sự nghiệp diễn viên phim người lớn của mình. Nhắc tới nữ diễn viên này, mọi người đều sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh của một "nữ thần", nổi tiếng bậc nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi cô nàng vừa sở hữu một gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng vừa có thân hình “bốc lửa”, khiến nhiều chàng trai phải “đổ đứ đừ”.

Mới đây, Yua Mikami gây sốc khi dùng dưa hấu và thơm che thân lúc chụp hình. Có thể thấy, cô nàng dường như không mặc gì, chỉ dùng miếng dưa hấu bé xíu để che cơ thể phồn thực của mình.

‘Nữ thần phim nóng’ Yua Mikami che thân bằng miếng dưa hấu ‘bé tẻo tèo teo’ khiến fan la ó, hối thúc ra siêu phẩm mới - Ảnh 1
Cô nàng chơi trội khi che thân bằng dưa hấu - Ảnh: internet
‘Nữ thần phim nóng’ Yua Mikami che thân bằng miếng dưa hấu ‘bé tẻo tèo teo’ khiến fan la ó, hối thúc ra siêu phẩm mới - Ảnh 2
Lúc lại dùng miếng thơm che 3 vòng phồn thực - Ảnh: internet
Yua Mikami
Vòng một căng 'tràn màn hình' khiến bao cánh mày râu mê mệt - Ảnh Twitter nhân vật
Yua Mikami 8

Mỹ nhân xứ sở hoa anh đào thậm chí còn chẳng ngại khoe da hở thịt đầy táo bạo trước ống kính - Ảnh Twitter nhân vật

Hiện tại, trong ngành công nghiệp phim người lớn, mỹ nhân xinh đẹp này luôn là cái tên sáng giá và được các đạo diễn “săn đón” nhiệt tình. Đồng thời, cô đang sở hữu một lượng người hâm mộ khá lớn với hơn 1,8 triệu lượng người theo dõi trên Twitter và hơn 500.000 người đăng kí kênh Youtube.

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Từng là các hot girl nổi đình đám trên MXH nhưng đùng một cái, các người đẹp này lại "bẻ lái" trở thành tân binh mới gia nhập làng "phim nóng", khiến bao chàng trai được dịp chiêm ngưỡng các cô nàng trên màn ảnh.

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