Nữ streamer thi nhau ‘phơi trần’ vòng 1 ngồn ngộn, nõn nà khiến ai nhìn cũng muốn rớt tim vì sợ ‘núi đôi’ rớt ra ngoài

Nhịp sống trẻ 14/06/2021 05:43

Sử dụng lợi thế ngoại hình sexy, các hot srteam không ngần ngại hở bạo để thu hút sự chú ý của cộng đồng fan.

Với sự bùng nổ của mạng xã hội, streamer được coi như một ngành nghề hot khi thu hút rất nhiều sự chú ý của giới trẻ. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích của ngành streamer mang lại cho cộng đồng mạng nói chung, một số đối tượng lấy công việc này làm phương tiện để tạo điểm nhấn và tăng độ nổi tiếng cho bản thân. Đặc biệt, đối với các hot girl mạng xã hội, nhiều cô nàng streamer không ngại ăn mặc sexy, thậm chí nghiện “thả rông” vòng một, chụp ảnh và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội để tăng độ phủ sóng một cách nhanh chóng.

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Mai Dora lưng trần, thả rông vòng một
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Với khoảnh khắc táo bạo này, cô nàng muốn khẳng định phong cách và cá tính của mình

Khi liên tục khoe vóc dáng trên mạng xã hội, tuy có vấp phải lời chỉ trích khá nặng nề từ cộng đồng mạng nhưng chủ nhân của những bức hình khoe thân nóng bỏng đầy mê mẩn này cũng khiến đa số dân tình "đổ gục" với vóc dáng nuột nà không thua kém người mẫu. Kèm theo đó là những bộ cánh “mong manh dễ vỡ” mà đầy táo tạo được các hot girl chọn để lên đồ.

Nữ streamer thi nhau ‘phơi trần’ vòng 1 ngồn ngộn, nõn nà khiến ai nhìn cũng muốn rớt tim vì sợ ‘núi đôi’ rớt ra ngoài - Ảnh 3
ArBy thường xuyên khiến các fan phải bỏng mắt với những hình ảnh cực kỳ nóng bỏng

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Cô theo đuổi hình tượng quyến rũ gợi cảm từ trong công việc đến đời thường

 

Theo quy định, việc khoe thân quá đà khi livestream là vi phạm quy định của truyền thông. Có những streamer may mắn chỉ bị nhắc nhở nhưng cũng có những streamer đã bị khóa kênh vĩnh viễn vì vi phạm quy định này. Không muốn bị phạt nhưng vẫn khoe được dáng sexy trước người hâm mộ, các streamer "lách luật" bằng cách diện trang phục mà không cần nội y.

Nữ streamer thi nhau ‘phơi trần’ vòng 1 ngồn ngộn, nõn nà khiến ai nhìn cũng muốn rớt tim vì sợ ‘núi đôi’ rớt ra ngoài - Ảnh 5
Thiên Thy gợi cảm khiến cộng đồng mạng khó kiềm được lòng

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Búp bê Thiên Thy

 

Phong cách thời trang này khiến vòng một của các cô gái như muốn “rơi” ra ngoài. Chiêu trò này không mới nhưng vẫn giúp các cô gái thu hút rất nhiều lượt tương tác trong mỗi bài đăng, tên tuổi của nữ streamer cũng nhờ đó mà ngày càng được nhiều người biết đến.

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Phong cách thời trang cực táo bạo này khiến các nữ streamer nhanh chóng có lượng fan đông đảo
Nữ streamer thi nhau ‘phơi trần’ vòng 1 ngồn ngộn, nõn nà khiến ai nhìn cũng muốn rớt tim vì sợ ‘núi đôi’ rớt ra ngoài - Ảnh 8
Streamer Linh Chichan mạnh dạn chọn thiết kế áo hai dây khoe tấm lưng trần quyến rũ cùng làn da mịn màng không tì vết

Tuy nhiên, suy cho cùng, “thả rông” vòng một vẫn không thể coi là bí quyết mà các cô nàng nên học hỏi, bởi hơn hết, việc không mặc nội y sẽ dễ biến phong cách của cô nàng trở nên phô trương, kém duyên thay vì gợi cảm, quyến rũ.

Ảnh: FBNV

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