Nữ streamer thi nhau ‘phơi trần’ vòng 1 ngồn ngộn, nõn nà khiến ai nhìn cũng muốn rớt tim vì sợ ‘núi đôi’ rớt ra ngoài

Với sự bùng nổ của mạng xã hội, streamer được coi như một ngành nghề hot khi thu hút rất nhiều sự chú ý của giới trẻ. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích của ngành streamer mang lại cho cộng đồng mạng nói chung, một số đối tượng lấy công việc này làm phương tiện để tạo điểm nhấn và tăng độ nổi tiếng cho bản thân. Đặc biệt, đối với các hot girl mạng xã hội, nhiều cô nàng streamer không ngại ăn mặc sexy, thậm chí nghiện “thả rông” vòng một, chụp ảnh và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội để tăng độ phủ sóng một cách nhanh chóng.

Mai Dora lưng trần, thả rông vòng một

Với khoảnh khắc táo bạo này, cô nàng muốn khẳng định phong cách và cá tính của mình

Khi liên tục khoe vóc dáng trên mạng xã hội, tuy có vấp phải lời chỉ trích khá nặng nề từ cộng đồng mạng nhưng chủ nhân của những bức hình khoe thân nóng bỏng đầy mê mẩn này cũng khiến đa số dân tình "đổ gục" với vóc dáng nuột nà không thua kém người mẫu. Kèm theo đó là những bộ cánh “mong manh dễ vỡ” mà đầy táo tạo được các hot girl chọn để lên đồ.