Nữ streamer có thân hình phồn thực, khiến cánh mày râu đứng ngồi không yên mỗi khi lên sóng

Streamer Hàn Quốc GGotBBang sở hữu thân hình nóng bỏng.

GGotBBang TV - một cô nàng YouTuber mới nổi thời gian gần đây đang gây bão mạng xã hội vì thân hình quá nóng bỏng. Xinh đẹp lại dễ thương, GGotBBang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với những màn "cởi đồ" công khai của mình.

Trong mọi video, nàng YouTuber luôn cố gắng phát huy triệt để lợi thế về thân hình nóng bỏng của mình nhờ những bộ cánh mát mẻ. Nhờ đó kênh, Twitch của cô nàng đã đạt gần 10 nghìn lượt đăng ký. Cô còn sở hữu trang Instagram cá nhân với hơn 150 nghìn lượt follow.

Dù chỉ mới bắt đầu làm video được 2 tháng, thế nhưng cô nàng đã sở hữu ngay lập tức nút bạc YouTube. Phần lớn đều là các clip dạy yoga hoặc Lookbook của nàng YouTuber.

Ngoài đời, nữ streamer nóng bóng cũng diện đồ siêu mát mẻ thế này.

Ngoài việc là một streamer, cô nàng GGotBBang còn là người mẫu lookbook và YouTuber có tiếng. Hiện tại kênh YouTube của cô nàng đã đạt hơn 300 nghìn lượt đăng ký.

Nóng bỏng, da trắng như sứ nhưng GGotbbang chưa bao giờ vướng bất cứ scandal nào trong sự nghiệp. Chính vì thế, cô dễ dàng lấy được cảm tình của người hâm mộ.

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