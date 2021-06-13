Nữ streamer bất cẩn quên tắt camera, lộ video 3 phút ‘tắm trần’ lồ lộ đầy nóng bỏng

Nhịp sống trẻ 13/06/2021 05:41

Vừa qua, một nữ streamer xinh đẹp đã khiến cộng đồng mạng “há hốc” miệng vì màn tắm trần xảy ra ngoài ý muốn.

Xu hướng livestream trên các nền tảng xã hội càng ngày càng rầm rộ và phát triển hơn. Đối với các nữ streamer, việc phát sóng trực tiếp giúp các cô gái xinh đẹp có được sự nổi tiếng, quan tâm. Song, nó cũng xảy ra các tai nạn nhạy cảm và mang lại không ít các tai tiếng cho các cô nàng. Từ vô tình cho tới cố ý, không ít lần các cô nàng streamer khiến người hâm mộ được một phen bỏng mắt với những màn khoe thân lộ liễu và hớ hênh trên sóng.

Với Clockwork Girl cũng vậy, mọi người đổ dồn ánh mắt về cô nàng chỉ sau 1 đêm video “tai nạn phát sóng” được lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, nữ streamer nổi tiếng nhờ vào ngoại hình đẹp cũng như giọng nói ngọt ngào trên sóng.

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Video dài 3 phút với cảnh tắm trần xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội - Ảnh: chụp màn hình

Cụ thể, đoạn video kéo dài 3 phút với nhân vật chính được cho là Clockwork Girl bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Điều đáng nói là không phải livestream như bình thường. Lần này, cô nàng xuất hiện với hình ảnh đang cởi bỏ lớp khăn và bắt đầu tắm rửa một cách rất tự nhiên. Ngay lập tức, đoạn clip đã khiến cho rất nhiều người phải chú ý tới. Sau khi được phát tán trên mạng, cô nàng càng được “để mắt” tới nhiều hơn nhờ tai nạn nhớ đời này.

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Cảnh tắm lồ lộ khiến ai nấy đều 'ngượng chín mặt' - Ảnh: chụp màn hình

Hành động của cô nàng streamer này đang vấp phải rất nhiều những ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Nhưng chưa biết nguyên nhân cũng như nguồn gốc của đoạn video từ đâu, khá nhiều người đặt nghi vấn rằng liệu đây có phải là clip cắt ghép, làm giả hoặc nhân vật chính không phải là nữ streamer được đề cập ở trên.

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Cô nàng để lộ cảnh tắm hớ hênh được nghi vấn là Clockwork Girl - Ảnh: chụp màn hình

Hiện tại, sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, dưới áp lực của dư luận, người đẹp Clockwork Girl đã tạm khóa mọi tài khoản cá nhân của mình.

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