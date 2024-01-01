Nữ phi công Trung Quốc bất ngờ được chú ý rộng rãi vì khí chất 'đỉnh của chóp', tưởng ai xa lạ hóa ra từng là thực tập sinh của nhóm nhạc đình đám

Nhịp sống trẻ 01/01/2024 09:41

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính của nữ phi công xinh đẹp này.

Vừa qua, một nữ phi công thuộc Hãng hàng không EVA Air đã trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp. Theo đó, tất cả bắt nguồn từ một bức ảnh mà nữ phi công chụp cùng một người có ảnh hưởng ở Trung Quốc đăng tải kèm lời khen ngợi đây là nữ phi công xuất sắc nhất hãng hàng không.

Nữ phi công Trung Quốc bất ngờ được chú ý rộng rãi vì khí chất 'đỉnh của chóp', tưởng ai xa lạ hóa ra từng là thực tập sinh của nhóm nhạc đình đám - Ảnh 1
Một nữ phi công thuộc Hãng hàng không EVA Air đã trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp

Ngay sau đó, ngoại hình xinh đẹp của nữ phi công này đã gây sốt trên mạng xã hội các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Theo China Press, thực chất nữ phi công này tên là Wang Sing (29 tuổi). Trên trang cá nhân của mình, Wang cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh về bản thân, công việc cũng như cuộc sống cá nhân.

Nữ phi công Trung Quốc bất ngờ được chú ý rộng rãi vì khí chất 'đỉnh của chóp', tưởng ai xa lạ hóa ra từng là thực tập sinh của nhóm nhạc đình đám - Ảnh 2
Ngoại hình xinh đẹp của nữ phi công này đã gây sốt trên mạng xã hội các quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Khi khoác lên mình bộ đồng phục, Wang có khí chất quá đỉnh. Thế nhưng, khi trở lại cuộc sống bình thường, nữ phi công gây chú ý với gu thời trang trẻ trung, thời thượng, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh.

Nữ phi công Trung Quốc bất ngờ được chú ý rộng rãi vì khí chất 'đỉnh của chóp', tưởng ai xa lạ hóa ra từng là thực tập sinh của nhóm nhạc đình đám - Ảnh 3

Nữ phi công Trung Quốc bất ngờ được chú ý rộng rãi vì khí chất 'đỉnh của chóp', tưởng ai xa lạ hóa ra từng là thực tập sinh của nhóm nhạc đình đám - Ảnh 4
Nữ phi công gây chú ý với gu thời trang trẻ trung, thời thượng, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh.

Ngay sau đó, một số cư dân mạng cũng đã nhận ra Wang thực chất từng là cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng tại AKB48 Team TP - nhóm nhỏ chuyên hoạt động tại khu vực Đài Loan (Trung Quốc) của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Nhật Bản AKB48.

Nữ phi công Trung Quốc bất ngờ được chú ý rộng rãi vì khí chất 'đỉnh của chóp', tưởng ai xa lạ hóa ra từng là thực tập sinh của nhóm nhạc đình đám - Ảnh 5
Wang thực chất từng là cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng tại AKB48 Team TP.

Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Formosa TV News Network, Wang đã chia sẻ về lý do cô rời AKB48 TP để trở thành phi công. Sau khi rời nhóm, Wang đã thành công lấy được bằng phi công ở nước ngoài và đảm nhận vai trò nữ phi công tại EVA Air.  Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc cùng người chồng điển trai.

Nữ phi công Trung Quốc bất ngờ được chú ý rộng rãi vì khí chất 'đỉnh của chóp', tưởng ai xa lạ hóa ra từng là thực tập sinh của nhóm nhạc đình đám - Ảnh 6
Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc cùng người chồng điển trai.
Hoàn cảnh của cô gái bán vé số đuổi theo khách trả tiền đưa nhầm: Bị bố bỏ rơi, đi tập tễnh vì tai nạn

Hoàn cảnh của cô gái bán vé số đuổi theo khách trả tiền đưa nhầm: Bị bố bỏ rơi, đi tập tễnh vì tai nạn

Mọi người càng cảm phục cô gái bán vé số đuổi theo khách trả tiền đưa nhầm vì dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng em vẫn luôn lạc quan, yêu đời

Xem thêm
Từ khóa:   Nhịp sống trẻ Nữ phi công Nữ phi công Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 39 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 9 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội