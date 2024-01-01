Nữ phi công Trung Quốc bất ngờ được chú ý rộng rãi vì khí chất 'đỉnh của chóp', tưởng ai xa lạ hóa ra từng là thực tập sinh của nhóm nhạc đình đám

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính của nữ phi công xinh đẹp này.
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Vừa qua, một nữ phi công thuộc Hãng hàng không EVA Air đã trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp. Theo đó, tất cả bắt nguồn từ một bức ảnh mà nữ phi công chụp cùng một người có ảnh hưởng ở Trung Quốc đăng tải kèm lời khen ngợi đây là nữ phi công xuất sắc nhất hãng hàng không.
Ngay sau đó, ngoại hình xinh đẹp của nữ phi công này đã gây sốt trên mạng xã hội các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Theo China Press, thực chất nữ phi công này tên là Wang Sing (29 tuổi). Trên trang cá nhân của mình, Wang cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh về bản thân, công việc cũng như cuộc sống cá nhân.
Khi khoác lên mình bộ đồng phục, Wang có khí chất quá đỉnh. Thế nhưng, khi trở lại cuộc sống bình thường, nữ phi công gây chú ý với gu thời trang trẻ trung, thời thượng, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh.
Ngay sau đó, một số cư dân mạng cũng đã nhận ra Wang thực chất từng là cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng tại AKB48 Team TP - nhóm nhỏ chuyên hoạt động tại khu vực Đài Loan (Trung Quốc) của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Nhật Bản AKB48.
Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube Formosa TV News Network, Wang đã chia sẻ về lý do cô rời AKB48 TP để trở thành phi công. Sau khi rời nhóm, Wang đã thành công lấy được bằng phi công ở nước ngoài và đảm nhận vai trò nữ phi công tại EVA Air. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc cùng người chồng điển trai.