Nữ phi công Trung Quốc bất ngờ được chú ý rộng rãi vì khí chất 'đỉnh của chóp', tưởng ai xa lạ hóa ra từng là thực tập sinh của nhóm nhạc đình đám

Vừa qua, một nữ phi công thuộc Hãng hàng không EVA Air đã trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp. Theo đó, tất cả bắt nguồn từ một bức ảnh mà nữ phi công chụp cùng một người có ảnh hưởng ở Trung Quốc đăng tải kèm lời khen ngợi đây là nữ phi công xuất sắc nhất hãng hàng không.

Một nữ phi công thuộc Hãng hàng không EVA Air đã trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội nhờ ngoại hình xinh đẹp

Ngay sau đó, ngoại hình xinh đẹp của nữ phi công này đã gây sốt trên mạng xã hội các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Theo China Press, thực chất nữ phi công này tên là Wang Sing (29 tuổi). Trên trang cá nhân của mình, Wang cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh về bản thân, công việc cũng như cuộc sống cá nhân.