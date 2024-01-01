Hoàn cảnh của cô gái bán vé số đuổi theo khách trả tiền đưa nhầm: Bị bố bỏ rơi, đi tập tễnh vì tai nạn

Nhịp sống trẻ 01/01/2024 09:24

Mọi người càng cảm phục cô gái bán vé số đuổi theo khách trả tiền đưa nhầm vì dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng em vẫn luôn lạc quan, yêu đời

Vừa qua, nhiều người xúc động khi xem qua clip được đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một cô bé bán vé số, hớt hải chạy theo xe ô tô, gõ cửa để trả lại số tiền thừa mà vị khách mua vé số vừa đưa nhầm cho mình. Đoạn clip đã nhận được cả triệu lượt xem. Mọi người vô cùng cảm phục hành động của cô gái bán vé số.

Hoàn cảnh của cô gái bán vé số đuổi theo khách trả tiền đưa nhầm: Bị bố bỏ rơi, đi tập tễnh vì tai nạn - Ảnh 1
Cô gái gõ cửa để trả lại số tiền thừa mà vị khách mua vé số vừa đưa nhầm cho mình. 
Hoàn cảnh của cô gái bán vé số đuổi theo khách trả tiền đưa nhầm: Bị bố bỏ rơi, đi tập tễnh vì tai nạn - Ảnh 2
Đoạn clip đã nhận được cả triệu lượt xem.

Theo đó, vị khách mua 40 tờ vé số, hết 400 nghìn đồng nhưng trả nhầm cho cô gái bán vé số 500 nghìn đồng tiền lẻ. Cô gái bán vé số nhận tiền. Đến khi phát hiện ra khách đưa thừa 100 nghìn đồng, cô đã chạy theo xe để trả lại. Cô gái trẻ không ngừng xin lỗi và giải thích với khách hàng rằng do mình đếm không kỹ nên nhầm lẫn.

Được biết, vị khách mua vé số là YouTuber Phan Đình Huy (tên thường gọi là Thép). Khi khán giả xem kênh muốn biết thêm về cô bé này, Thép đã tìm hiểu thông tin và đến tận nhà thăm, tìm hiểu hoàn cảnh của cô bé. 

Cô bé bán vé số tên là Phạm Thị Vũ Anh (18 tuổi, hiện đang sống ở TP. Phan Rang, Ninh Thuận). Vũ Anh hiện ở cùng mẹ và một người dì. Hàng ngày, em cùng mẹ rong ruổi trên những con đường đi bán vé số.

Hoàn cảnh của cô gái bán vé số đuổi theo khách trả tiền đưa nhầm: Bị bố bỏ rơi, đi tập tễnh vì tai nạn - Ảnh 3
Cô bé bán vé số tên là Phạm Thị Vũ Anh (18 tuổi, hiện đang sống ở TP. Phan Rang, Ninh Thuận)

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của mình, cách đây mấy năm, Vũ Anh gặp một tai nạn khá nghiêm trọng khiến em bị chấn thương sọ não, mất 3cm xương chân nên bây giờ đi tập tễnh, sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Khi bị tai nạn, người ba đã bỏ rơi hai mẹ con em có về thăm và cho Vũ Anh 500 nghìn đồng, sau đó bặt vô âm tín. Trong những ngày tháng đó, chỉ có mẹ là người luôn ở bên túc trực, chăm sóc cho Vũ Anh.

Hoàn cảnh của cô gái bán vé số đuổi theo khách trả tiền đưa nhầm: Bị bố bỏ rơi, đi tập tễnh vì tai nạn - Ảnh 4
Vũ Anh gặp một tai nạn khá nghiêm trọng.

Hoàn cảnh của cô gái bán vé số đuổi theo khách trả tiền đưa nhầm: Bị bố bỏ rơi, đi tập tễnh vì tai nạn - Ảnh 5

Hoàn cảnh của cô gái bán vé số đuổi theo khách trả tiền đưa nhầm: Bị bố bỏ rơi, đi tập tễnh vì tai nạn - Ảnh 6
 Mất 3cm xương chân nên bây giờ đi tập tễnh, sức khỏe cũng yếu đi nhiều.

Sau tai nạn, Vũ Anh sợ đi xe nên hàng ngày, hai mẹ con chỉ đi bộ. Căn nhà đang ở là được một nhà hảo tâm xây tặng thời điểm sau khi em gặp tai nạn. Gia đình hiện là hộ cận nghèo ở địa phương.

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