Anh nông dân lấy tiểu thư Ý đẹp như 'thần tiên tỷ tỷ' lại còn biết làm ruộng, sinh 2 con đẹp như thiên thần

Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nông nghiệp, Chính Hạo ngay từ nhỏ, anh đã rất thích nghe nhạc nước ngoài. Nhờ thế mà Chính Hạo tích lũy được vốn ngoại ngữ sau này. Khi trưởng thành, người đàn ông nỗ lực theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh.

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao ở một vùng quê thuộc Quảng Tây, Trung Quốc có người thanh niên tên là Nông Chính Hạo 32 tuổi, da ngăm đen, ngoại hình bình thường. Sau khi anh nên duyên với một cô gái ngoại quốc, anh nông dân này được nhiều người biết đến. "Cặp đôi đũa lệch" này đặc biệt nhận được sự chú ý khi nàng dâu người Ý này rất xinh đẹp, vui vẻ hòa đồng và làm nông rất chuyên nghiệp mà không ngại nặng nhọc.

Để nâng cao kỹ năng tay nghề chụp ảnh, anh đã tham gia vào nhiều diễn đàn quốc tế. Ban đầu Kanon chỉ có ý định giao tiếp nhiều với người nước ngoài để tăng cường vốn ngoại ngữ nhưng ai ngờ định mệnh đã cho anh gặp Menus, một phụ nữ người Ý.

Cả hai trò chuyện thì Chính Hạo biết được thêm về hoàn cảnh của cô gái xinh đẹp. Cha Menus là người Ý còn mẹ cô đến từ Nam Phi. Do công việc kinh doanh bận rộn của gia đình nên cô thường xuyên đi lại giữa Nam Phi với châu Âu. Nhờ điều kiện gia đình khá giả, cô thoải mái tận hưởng sở thích đi du lịch khám phá mọi nơi trên thế giới.

Nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh, họ đã cho nhau số điện thoại và mối quan hệ ấy dần trở nên thân thiết. Sau một thời gian gặp gỡ cô gái này đã tỏ ra rất có cảm tình với Chính Hạo, cô vô cùng ngưỡng mộ kiến thức về nhiếp ảnh và nghệ thuật của Chính Hạo. Vượt qua sự mặc cảm về chênh lệch khoảng cách, Chính Hạo đã tỏ tình với Menus và nhận lại từ cô cái gật đầu đồng ý.

Cặp đôi nên duyên và quyết định sống ở quê lập nghiệp

Cặp đôi này sau khi có bé trai đầu lòng, vợ chồng Chính Hạo đã chuyển hẳn về quê sinh sống. Anh quyết tâm làm giàu từ nơi mình sinh ra. Họ làm rất nhiều video ghi lại cuộc sống thường ngày và được nhiều người yêu thích. Trước khi về quê, anh có chút lo lắng rằng Menus sẽ có tâm lý chênh lệch khi nhìn thấy hoàn cảnh gia đình éo le của mình. Nhưng điều anh không ngờ tới là khi Menus đi trên con đường đất nông thôn không bằng phẳng, trên mặt cô không hề có một chút thất vọng nào. Cô ấy nhìn trái nhìn phải khắp nơi và rất thích thú với khung cảnh thôn quê bình dị với tiếng gà vịt, trâu bò, cừu...

Mặc dù nàng dâu ngoại quốc này đôi lúc không hiểu nhà chồng tương lai đang nói chuyện gì nhưng luôn giữ thái độ lịch sự, tươi cười. Cô còn chủ động học làm bánh, các món ăn Trung Quốc.

Nàng dâu người Ý này rất xinh đẹp, vui vẻ hòa đồng và làm nông rất giỏi

Sau kết hôn, Chính Hạo đưa Menus trở về quê hương của anh ở Nam Ninh, Quảng Tây. Vốn lo lắng Menus sẽ buồn lòng khi nhìn thấy hoàn cảnh gia đình éo le của mình, nhưng phản ứng của cô đã khiến Chính Hạo không ngờ tới. Khi đi trên con đường đất nông thôn không bằng phẳng, cô không hề có một chút thất vọng nào, ngược lại còn rất thích thú với khung cảnh bình dị, tiếng gà vịt, trâu bò vang lên khắp nơi.

Dù không hiểu hoàn toàn mọi người nói gì, nhưng Menus luôn giữ thái độ lịch sự, tươi cười. Cô còn chủ động học làm bánh, các món ăn Trung Quốc cho nhà chồng. Sau đó, cả hai có bé trai đầu lòng nên đã chuyển hẳn về quê sinh sống. Với quyết tâm làm giàu từ nơi mình sinh ra, Chính Hạo làm rất nhiều video ghi lại cuộc sống thường ngày và được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, những hình ảnh của cô tiểu thư người Ý Menus khi sống ở nông thôn cũng nhận được rất nhiều sự chú ý.

Cô nàng nhìn trái nhìn phải khắp nơi và rất thích thú với khung cảnh thôn quê bình dị với tiếng gà vịt, trâu bò, cừu...

Vốn tiếng Trung bập bẹ của Menus khiến nhiều người cũng phải cười thích thú. Khi cả nhà ra đồng, Menus cũng đi theo để học cách cấy lúa, bào khoai. Cô gọi những công việc đồng áng là công việc "thú vị, không khó". Ngoài ra, hai đứa trẻ do Menus xinh ra đều rất đáng yêu, kháu khỉnh. Cả hai được nhận xét là sở hữu nét đẹp như thiên thần từ mẹ. Bên cạnh đó, bà mẹ 2 con cũng được khen ngợi là quá xinh đẹp, trẻ trung.

Bây giờ vợ chồng Chính Hạo là những blogger có 1,73 triệu người hâm mộ, công việc kinh doanh nông sản cũng rất thuận lợi. Không ít người cho rằng Chính Hạo lấy được cô tiểu thư Ý xinh đẹp là do may mắn, nhưng nếu anh không nỗ lực học tập và có tấm lòng thương người chắc hẳn nhân duyên sẽ khó lòng tìm đến.