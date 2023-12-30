Nữ giảng viên tiếng Nhật hot nhất thời điểm hiện tại: Không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu profile khủng

Nhịp sống trẻ 30/12/2023 21:04

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, nữ giảng viên tiếng Nhật - Đinh Sao Mai còn ghi điểm bởi thân hình chuẩn.

Cô giáo gen Z tên Đinh Sao Mai, sinh năm 1998, hiện đang công tác tại khoa Tiếng Nhật (bộ môn Thực hành tiếng và Ngoại ngữ 2), trường ĐH Hà Nội là cái tên gây chú ý trên mạng xã hội trong thời gian qua. Cô nàng từng du học và tốt nghiệp ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Đại học Waseda - ngôi trường được biết đến đào tạo ra rất nhiều chính trị gia, người nổi tiếng ở Nhật Bản.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ giảng viên cũng thu hút hơn 12.000 lượt người theo dõi. Kênh YouTube và Tiktok của cô giáo cũng thu hút lần lượt tới 42.000 và 88.000 người theo dõi. 

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Cô Đinh Sao Mai - nữ giảng viên của Trường ĐH Hà Nội, khiến nhiều người chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo

Là một giảng viên song với tuổi đời còn khá trẻ, ngoại hình trẻ trung, cô Sao Mai chia sẻ, những ngày đầu đi dạy và cả đến bây giờ không hiếm lần bị mọi người, thậm chí có cả các bạn sinh viên nhầm là... sinh viên. Do đó, cô giáo trẻ đôi khi cũng gặp một vài rắc rối khi một vài người trên mạng xã hội bày tỏ cảm tình, theo đuổi, thậm chí nhắn tin làm phiền tới cả bố mẹ cô ở Việt Nam.

Nữ giảng viên tiếng Nhật hot nhất thời điểm hiện tại: Không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu profile khủng - Ảnh 2Nữ giảng viên tiếng Nhật hot nhất thời điểm hiện tại: Không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu profile khủng - Ảnh 3
Gia đình của Sao Mai có truyền thống theo nghề giáo lâu năm

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, khoa học kĩ thuật phát triển không ngừng, đời sống xã hội biến động mỗi ngày, là một giảng viên trẻ, theo Sao Mai, áp lực lớn nhất của em là luôn phải cập nhật tri thức, trau dồi kinh nghiệm để có thể vững vàng trên bục giảng. Tuy vậy, cô giáo trẻ chia sẻ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong công việc. Ngược lại, cô luôn có nhiều cảm hứng và năng lượng tích cực khi soạn bài cũng như khi đứng lớp.

Ngoài thời gian lên lớp giảng dạy, cô giáo Sao Mai cũng tham gia nhiều sự kiện với tư cách là MC hoặc phiên dịch viên tiếng Nhật.

Cô giáo trẻ cũng rất tích cực tham gia các hội thảo khoa học quốc tế, chắt chiu những cơ hội hợp tác nghiên cứu qua những lời mời từ các giảng viên, nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học ở Nhật Bản… 

Nữ giảng viên tiếng Nhật hot nhất thời điểm hiện tại: Không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu profile khủng - Ảnh 4Nữ giảng viên tiếng Nhật hot nhất thời điểm hiện tại: Không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu profile khủng - Ảnh 5
Ngoài việc giảng dạy tại khoa Tiếng Nhật, Sao Mai tiếp tục theo học thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nhật

 

Là giảng viên tiếng Nhật và tham gia khá nhiều sự kiện trong và ngoài trường nên, dù mới chỉ 1 năm trong nghề song cô giáo trẻ đầy ắp những kỷ niệm.

Ít ai biết rằng, gia đình của Sao Mai có truyền thống theo nghề giáo lâu năm. Mẹ chính là nguồn động lực lớn giúp nữ giảng viên theo đuổi nghề giáo.

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