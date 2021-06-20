‘Nữ cơ phó đẹp nhất Việt Nam’ tiết lộ 2 ‘thần dược’ giúp quyến rũ ngời ngời, được báo xứ Trung khen ngợi tíu tít

Tuy đã là mẹ 2 con nhưng cơ phó Võ Hồng Hạnh vẫn luôn xinh đẹp, trẻ trung “bất chấp” với thời gian. Cô nàng xứng đáng được mệnh danh là “nữ cơ phó xinh nhất Việt Nam”.

Khi nhắc đến “những bông hồng trong khoang lái” của Việt Nam, Võ Hồng Hạnh luôn là một trong những cái tên vô cùng nổi bật. Ban đầu, cô nàng sinh năm 1985 này được biết đến là một nữ tiếp viên trưởng xinh đẹp và tài giỏi. Song, ước mơ chinh phục bầu trời đã thôi thúc cô nàng trở thành một nữ phi công sau nhiều năm cố gắng và nỗ lực hết mình. Hồng Hạnh được ví von là nữ cơ phó xinh nhất Việt Nam - Ảnh: IGNV Vẻ đẹp của cô nàng luôn 'bất biến' với thời gian dù đã bước qua tuổi 30 - Ảnh: FBNV

Không những xinh đẹp mà người đẹp 8x còn cực giỏi giang và bản lĩnh - Ảnh: FBNV Không chỉ nổi tiếng bởi nghề nghiệp đặc biệt chỉ dành cho nam giới, nữ phi công còn nổi bật với ngoại hình xinh đẹp và chuẩn “không cần chỉnh”. Đến nỗi, người đẹp từng được báo nước ngoài, đặc biệt là truyền thông xứ Trung “nức nở” ca ngợi. Song, nhiều người ngỡ ngàng sau khi biết người đẹp 8x này đã là mẹ 2 con. Vóc dáng chuẩn đẹp, săn chắc cùng làn da trắng mịn, không tỳ vết là những điều “tô điểm” cho vẻ ngoài của nữ cơ phó này.

Cô nàng từng được truyền thông xứ Trung 'nức nở' ca ngợi về diện mạo xinh đẹp của mình - Ảnh: FBNV Không chỉ sở hữu một vóc dáng đẹp, mẹ hai con luôn giữ gìn làn da trắng mịn, đẹp không tỳ vết - Ảnh: FBNV Nữ phi công bật mí 'thần dược' chính là nước ép trái cây để trẻ đẹp như gái đôi mươi dù trải qua 2 lần sinh nở - Ảnh: FBNV Để duy trì được nhan sắc xinh đẹp và ngày càng “trẻ hoá” của mình, nữ cơ phó tiết lộ “thần dược” chính là những loại nước ép hoa quả và nước yến. Nước ép hoa quả cô thay đổi theo từng ngày như: Cam, ổi, bưởi… Còn nước yến thì duy trì thường xuyên để tăng sức đề kháng và da dẻ trở nên mịn màng, săn chắc hơn. Đồng thời, cô nàng còn kết hợp các bộ môn thể thao, chăm chỉ luyện tập thể dục đều đặn mỗi ngày, hay ngay khi có thời gian rảnh rỗi.

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