Ngắm body nóng bỏng vạn người mê của mỹ nhân sexy hàng đầu Hàn Quốc

Nhịp sống trẻ 21/11/2021 09:58

Lee Eunbi là người mẫu, diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Hiện tại, dù đã gần 40 tuổi nhưng vóc dáng săn chắc, body gợi cảm của cô nàng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

Ngắm body nóng bỏng vạn người mê của mỹ nhân sexy hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 1

Người đẹp sinh năm 1983 sở hữu chiều cao 1m72 cùng hình thể chuẩn đẹp, săn chắc khiến nhiều chị em ghen tị.

Ngắm body nóng bỏng vạn người mê của mỹ nhân sexy hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 2

Ngoài body nóng bỏng thu hút mọi ánh nhìn, cô còn sở hữu gương mặt xinh đẹp chuẩn hot girl xứ Hàn.

Ngắm body nóng bỏng vạn người mê của mỹ nhân sexy hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 3

Điều bất ngờ là Lee Eunbi đã trải qua một lần sinh nở. Dù phải vất vả mang thai và nuôi con nhỏ song thân hình mẹ trẻ gần như không có dấu vết thời gian.

Ngắm body nóng bỏng vạn người mê của mỹ nhân sexy hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 4

Vì hình thể quá hoàn hảo, nhiều nguời cho rằng Lee Eunbi đã nhờ cậy đến dao kéo. Tuy nhiên, để có được vóc dáng này, cô đã tích cực luyện tập nhiều bộ môn khác nhau và áp dụng chế độ ăn uống có kế hoạch. Chính bản thân cô cũng khẳng định đây là phương pháp giúp mình luôn thon gọn.

Ngắm body nóng bỏng vạn người mê của mỹ nhân sexy hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 5

Cô theo đuổi chế độ ăn ít tinh bột, ưu tiên rau xanh và trái cây trong các bữa ăn. Mỹ nhân sinh năm 1983 không bao giờ cho phép mình sử dụng nước có ga hay những thực phẩm nhiều calo, chất béo.

Ngắm body nóng bỏng vạn người mê của mỹ nhân sexy hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 6

Những bài tập yêu thích của cô là aerobic, nhảy dây, yoga và lắc vòng. Chúng có tác dụng rèn luyện sức khỏe, giúp cơ thể dẻo dai và rèn luyện tính kiên trì.

Ngắm body nóng bỏng vạn người mê của mỹ nhân sexy hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 7

Bên cạnh đó, Lee Eunbi còn chơi bóng đá và bóng rổ, bộ môn những tưởng chỉ dành cho nam giới. Cô cũng có chia sẻ rằng đây là hai bộ môn thể thao mà cô rất yêu thích. Lee Eunbi cũng dành một chút trong quỹ thời gian của mình để đạp xe, leo núi. Mọi lúc có thể cô đều tranh thủ rèn luyện thân thể.

 Ngắm body nóng bỏng vạn người mê của mỹ nhân sexy hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 8

Cô cũng chơi golf thường xuyên, khi không đến được sân tập thực tế, cô sẽ luyện trên khu máy ảo (3D). Chơi golf không còn bị gói gọn trong quan niệm thể hiện đẳng cấp mà còn có công dụng giúp giữ dáng hiệu quả nhờ việc di chuyển trên sân cũng như thực hiện các động tác đánh bóng một cách nghệ thuật.

Ngắm body nóng bỏng vạn người mê của mỹ nhân sexy hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 9

Nỗ lực không ngừng, body Lee Eunbi ngày càng nóng bỏng. Nhìn khuôn ngực nở nang, vùng eo thon gọn, không ít người quan tâm cảm thấy bất ngờ, thốt lên kinh ngạc.

Ngắm body nóng bỏng vạn người mê của mỹ nhân sexy hàng đầu Hàn Quốc - Ảnh 10

Xinh đẹp, giỏi giang, hiện Lee Eunbi có cuộc sống viên mãn với người chồng kém 13 tuổi. Dù có sự chênh lệch tuổi tác nhưng trong những bức hình chụp chung, ngoại hình cặp đôi vẫn rất tương xứng.

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