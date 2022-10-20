Mỹ nữ Hà Nam diện đầm ánh kim khoe eo 59cm triệt để tại đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022

Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022 đã khởi động trở lại với dàn thí sinh tham dự cực chất lượng. Trong số đó, nổi bật nhất phải kể đến người đẹp Phạm Thị Anh Thư. Trước đây, cô nàng đã từng góp mặt trong không ít cuộc thi nhan sắc và giành được nhiều thành tích đáng nể như top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 và đoạt vương miện cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Sắc Đẹp - Miss Beauty Woman vào năm 2017. Và cách đây không lâu, cô đạt thành tích top 15 Miss World Vietnam 2019, top 10 Miss Universe Vietnam 2019.

Người đẹp từng đạt nhiều thành tích khủng tại các cuộc thi nhan sắc Việt Nam - Ảnh: Internet

Đến với cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022, Anh Thư được fan sắc đẹp kì vọng là một trong những thí sinh sáng giá cho ngôi vị hoa hậu cao quý năm nay. Vốn xuất thân từ nghề mẫu cộng thêm việc sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn chỉnh, Anh Thư đã ghi được ấn tượng ngay ngày sơ khảo đầu tiên.