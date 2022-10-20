Mỹ nữ Hà Nam diện đầm ánh kim khoe eo 59cm triệt để tại đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022

Nhịp sống trẻ 20/10/2022 15:09

Người đẹp Anh Thư một lần nữa ghi ấn tượng nhờ chiếc eo siêu nhỏ khi trở lại tham dự đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.

Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022 đã khởi động trở lại với dàn thí sinh tham dự cực chất lượng. Trong số đó, nổi bật nhất phải kể đến người đẹp Phạm Thị Anh Thư. Trước đây, cô nàng đã từng góp mặt trong không ít cuộc thi nhan sắc và giành được nhiều thành tích đáng nể như  top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 và đoạt vương miện cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Sắc Đẹp - Miss Beauty Woman vào năm 2017. Và cách đây không lâu, cô đạt thành tích top 15 Miss World Vietnam 2019, top 10 Miss Universe Vietnam 2019.

Mỹ nữ Hà Nam diện đầm ánh kim khoe eo 59cm triệt để tại đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 - Ảnh 1
Người đẹp từng đạt nhiều thành tích khủng tại các cuộc thi nhan sắc Việt Nam - Ảnh: Internet

Đến với cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022, Anh Thư được fan sắc đẹp kì vọng là một trong những thí sinh sáng giá cho ngôi vị hoa hậu cao quý năm nay. Vốn xuất thân từ nghề mẫu cộng thêm việc sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng chuẩn chỉnh, Anh Thư đã ghi được ấn tượng ngay ngày sơ khảo đầu tiên.

Mỹ nữ Hà Nam diện đầm ánh kim khoe eo 59cm triệt để tại đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 - Ảnh 2
Đến với cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam 2022, Anh Thư được fan sắc đẹp kì vọng là một trong những thí sinh sáng giá - Ảnh: Internet

Được biết, người đẹp Phạm Thị Anh Thư cao 1,75m, số đo ba vòng là 83-59-92cm. Chia sẻ bí quyết giữ dáng với truyền thông, người đẹp cho biết bản thân dành rất nhiều thời gian cho việc luyên tập kết hợp thêm nhiều bộ môn vận động như chạy bộ, đạp xe, bơi lội để giải phóng hết lượng mỡ thừa trong cơ thể, sở hữu vẻ đẹp khỏe từ trong ra ngoài. : “Để giữ dáng được thon gọn, săn chắc tôi chọn tập gym hoặc chạy bộ ít nhất 2 tiếng mỗi ngày”. 

Mỹ nữ Hà Nam diện đầm ánh kim khoe eo 59cm triệt để tại đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 - Ảnh 3
 Người đẹp Phạm Thị Anh Thư cao 1,75m, số đo ba vòng là 83-59-92cm - Ảnh: Internet

Trong cuộc thi lần này, Anh Thư được nhận xét khán giả có sự chuẩn bị kỹ càng và mang một tinh thần tràn đầy nhiệt huyết, hừng hực khí thế, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách, khó khăn. Trải qua các đấu trường sắc đẹp, hy vọng sự trở lại lần này, Anh Thư sẽ lột xác ngoạn mục, vượt mọi hạn chế của bản thân và gặt hái được nhiều thành tích lớn cho mình. 

Mỹ nữ Hà Nam diện đầm ánh kim khoe eo 59cm triệt để tại đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 - Ảnh 4
Mỹ nữ Hà Nam diện đầm ánh kim khoe eo 59cm triệt để tại đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 - Ảnh 5
Trải qua các đấu trường sắc đẹp, hy vọng sự trở lại lần này, Anh Thư sẽ lột xác ngoạn mục trong cuộc thi lần này - Ảnh: Internet

Phạm Anh Thư sinh năm 1997 tại Hà Nam, tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

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Từ khóa:   Phạm Thị Anh Thư mỹ nữ Hà Nam người đẹp Anh Thư

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