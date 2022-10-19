Tuy nhiên, mới đây, khi xuất hiện trước truyền thông, người đẹp đã thu hút không ít sự chú ý bởi ngoại tình lột xác ngoạn mục. Có thể thấy, Anchilee Scott-Kemmis đã giảm cân đáng kể và được nhận xét nhan sắc thăng hạng khiến người không khỏi rời mắt.

Được biết, để có được thân hình hiện tại, mỹ nhân 9X đã trải qua những ngày tháng tập luyện cực khổ và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt: Cô cho biết, kiểm soát cân nặng bằng việc cân đo đong đếm lượng calo nạp vào cơ thể. Hạn chế tinh bột và tăng cường rau xanh, trái cây luôn là bí quyết đầu tiên trong khẩu phần ăn hàng ngày của Anchilee.