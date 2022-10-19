Hậu giảm cân, 'hoa hậu đô con' Thái Lan ngày nào 'lột xác' ngoại hình 'đẹp như tạc' khiến nhiều người khó rời mắt?

Nhịp sống trẻ 19/10/2022 14:35

Hot girl Anchilee Scott-Kemmis hậu giảm cân được nhận xét nhan sắc thăng hạng, đầy quyến rũ.

Vào thời điểm đăng quang hoa hậu Hoàn Vũ Thái Lan 2021, Anchilee Scott-Kemmis nhận nhiều chỉ trích chê bai về ngoại hình như "to béo", "quá khổ", "thừa cân", thậm chí là "thân hình thô kệch". Thậm cgis, nàng tân hoa hậu luôn phải bị kèm với các cụm từ như "người đẹp nặng 71 kg", "hoa hậu ngoại cỡ", "người đẹp đô con",...

Hậu giảm cân, 'hoa hậu đô con' Thái Lan ngày nào 'lột xác' ngoại hình 'đẹp như tạc' khiến nhiều người khó rời mắt? - Ảnh 1
Hậu giảm cân, 'hoa hậu đô con' Thái Lan ngày nào 'lột xác' ngoại hình 'đẹp như tạc' khiến nhiều người khó rời mắt? - Ảnh 2
Hậu giảm cân, 'hoa hậu đô con' Thái Lan ngày nào 'lột xác' ngoại hình 'đẹp như tạc' khiến nhiều người khó rời mắt? - Ảnh 3
Thời điểm đăng quang hoa hậu và đi thi đấu trường nhan sắc quốc tế, Anchilee Scott-Kemmis đã nhận về không ít lời chê bai, miệt thị ngoại hình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, khi xuất hiện trước truyền thông, người đẹp đã thu hút không ít sự chú ý bởi ngoại tình lột xác ngoạn mục. Có thể thấy, Anchilee Scott-Kemmis đã giảm cân đáng kể và được nhận xét nhan sắc thăng hạng khiến người không khỏi rời mắt.

Được biết, để có được thân hình hiện tại, mỹ nhân 9X đã trải qua những ngày tháng tập luyện cực khổ và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt: Cô cho biết, kiểm soát cân nặng bằng việc cân đo đong đếm lượng calo nạp vào cơ thể. Hạn chế tinh bột và tăng cường rau xanh, trái cây luôn là bí quyết đầu tiên trong khẩu phần ăn hàng ngày của Anchilee.

Nàng tân hoa hậu Hoàn Vũ Thái Lan 2021 còn không ngần ngại xuất hiện với trang phục bikini quyến rũ khoe vóc dáng chuẩn đét với vòng eo con kiến.

Hậu giảm cân, 'hoa hậu đô con' Thái Lan ngày nào 'lột xác' ngoại hình 'đẹp như tạc' khiến nhiều người khó rời mắt? - Ảnh 4
Hậu giảm cân, 'hoa hậu đô con' Thái Lan ngày nào 'lột xác' ngoại hình 'đẹp như tạc' khiến nhiều người khó rời mắt? - Ảnh 5
Để có được thân hình hiện tại, mỹ nhân 9X đã trải qua những ngày tháng tập luyện cực khổ và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt - Ảnh: Internet

Trước đó, khi bị nhiều lời bình phẩm, miệt thị về ngoại tình, người đẹp 22 tuổi cho biết, sứ mệnh của cô là truyền cảm hứng cho phụ nữ về "Real size beauty" (Vẻ đẹp của những vóc dáng, kích thước thực tế). Anchilee khuyến khích phụ nữ tự tin với ngoại hình của họ, ngay cả khi các số đo không hoàn hảo như các siêu mẫu trên bìa tạp chí thời trang.

Hậu giảm cân, 'hoa hậu đô con' Thái Lan ngày nào 'lột xác' ngoại hình 'đẹp như tạc' khiến nhiều người khó rời mắt? - Ảnh 6
Hậu giảm cân, 'hoa hậu đô con' Thái Lan ngày nào 'lột xác' ngoại hình 'đẹp như tạc' khiến nhiều người khó rời mắt? - Ảnh 7
Ngoại hình hiện tại của nàng tân hoa hậu Thái Lan đã nhận được rất nhiều lời khen - Ảnh: Internet

Nói về bản thân, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan kể năm 13 tuổi, cô từng được yêu cầu giảm 10 kg để được giao vai diễn trong phim truyền hình. Nhưng đáp lại yêu cầu trên, Anchilee từ chối giảm cân cực đoan, và lựa chọn duy trì vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng số cân nặng cân đối với chiều cao.

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