Cặp LGBT Bi Bảo - Múi Xù khoe loạt hình cực nhắng với bụng bầu vượt bầu trước ngày chia xa

Bi Bảo - Múi Xù là một trong những cặp đôi LGBT nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến trên mạng xã hội. Đặc biệt, cách đây không lâu, cặp đôi còn nhận được nhiều sự chú ý hơn khi tiết lộ về hành trình cấy phôi bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để sinh con. Được biết, quá trình này được cặp đôi thực hiện tại Mỹ và chọn mua tinh trùng của một người đàn ông Mỹ, cấy với trứng của Múi Xù.

Bi Bảo - Múi Xù là một trong những cặp đôi LGBT nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Hành trình mang thai của Mùi Xù khá vất vả khi không có chồng bên cạnh. Tuy nhiên, may mắn là cô luôn nhận được sự động viên và giúp đỡ của gia đình nhà ngoại. Sau khoảng thời gian về Việt Nam, mới đây, Múi Xù lại một mình trở lại Mỹ để chuẩn bị cho việc sinh con gái đầu lòng.