Cặp LGBT Bi Bảo - Múi Xù khoe loạt hình cực nhắng với bụng bầu vượt bầu trước ngày chia xa

Múi Xù lên đường về Mỹ để chuẩn bị cho việc sinh con đầu lòng trong khi chồng Bi Bảo vẫn phải ở lại Việt Nam.
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Bi Bảo - Múi Xù là một trong những cặp đôi LGBT nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến trên mạng xã hội. Đặc biệt, cách đây không lâu, cặp đôi còn nhận được nhiều sự chú ý hơn khi tiết lộ về hành trình cấy phôi bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để sinh con. Được biết, quá trình này được cặp đôi thực hiện tại Mỹ và chọn mua tinh trùng của một người đàn ông Mỹ, cấy với trứng của Múi Xù.
Hành trình mang thai của Mùi Xù khá vất vả khi không có chồng bên cạnh. Tuy nhiên, may mắn là cô luôn nhận được sự động viên và giúp đỡ của gia đình nhà ngoại. Sau khoảng thời gian về Việt Nam, mới đây, Múi Xù lại một mình trở lại Mỹ để chuẩn bị cho việc sinh con gái đầu lòng.
Trên trang cá nhân, Bi Bảo vừa khoe loạt hình cực đáng yêu của cả hai làm kỷ niệm. Trong ảnh, Múi Xù thoải mái khoe bụng bầu vượt mặt, còn Bi Bảo thể hiện tình cảm âu yếm dành cho bạn đời và con gái sắp chào đời.
Tâm sự thêm về chuyện vợ chồng mỗi người một nơi, trước đó Mùi Xù từng cho biết bản thân cảm thấy rất buồn. Thế nhưng, vì muốn có có điều kiện sống tốt nhất nên cả 2 sẽ cố gắng vượt qua tất cả.
Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người gửi lời chúc hạnh phúc đến đôi trẻ và hy vọng Múi Xù sẽ mẹ tròn con vuông.