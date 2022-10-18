Cặp LGBT Bi Bảo - Múi Xù khoe loạt hình cực nhắng với bụng bầu vượt bầu trước ngày chia xa

Nhịp sống trẻ 18/10/2022 13:56

Múi Xù lên đường về Mỹ để chuẩn bị cho việc sinh con đầu lòng trong khi chồng Bi Bảo vẫn phải ở lại Việt Nam.

Bi Bảo - Múi Xù là một trong những cặp đôi LGBT nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến trên mạng xã hội. Đặc biệt, cách đây không lâu, cặp đôi còn nhận được nhiều sự chú ý hơn khi tiết lộ về hành trình cấy phôi bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để sinh con. Được biết, quá trình này được cặp đôi thực hiện tại Mỹ và chọn mua tinh trùng của một người đàn ông Mỹ, cấy với trứng của Múi Xù.

Cặp LGBT Bi Bảo - Múi Xù khoe loạt hình cực nhắng với bụng bầu vượt bầu trước ngày chia xa - Ảnh 1
Bi Bảo - Múi Xù là một trong những cặp đôi LGBT nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Hành trình mang thai của Mùi Xù khá vất vả khi không có chồng bên cạnh. Tuy nhiên, may mắn là cô luôn nhận được sự động viên và giúp đỡ của gia đình nhà ngoại. Sau khoảng thời gian về Việt Nam, mới đây, Múi Xù lại một mình trở lại Mỹ để chuẩn bị cho việc sinh con gái đầu lòng. 

Cặp LGBT Bi Bảo - Múi Xù khoe loạt hình cực nhắng với bụng bầu vượt bầu trước ngày chia xa - Ảnh 2
Sau khoảng thời gian về Việt Nam Múi Xù lại một mình trở lại Mỹ để chuẩn bị cho việc sinh con gái đầu lòng - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Bi Bảo vừa khoe loạt hình cực đáng yêu của cả hai làm kỷ niệm. Trong ảnh, Múi Xù thoải mái khoe bụng bầu vượt mặt, còn Bi Bảo thể hiện tình cảm âu yếm dành cho bạn đời và con gái sắp chào đời. 

Cặp LGBT Bi Bảo - Múi Xù khoe loạt hình cực nhắng với bụng bầu vượt bầu trước ngày chia xa - Ảnh 3
Cặp đôi hạnh phúc khoe bụng bầu vượt mặt - Ảnh: Chụp màn hình

Tâm sự thêm về chuyện vợ chồng mỗi người một nơi, trước đó Mùi Xù từng cho biết bản thân cảm thấy rất buồn. Thế nhưng, vì muốn có có điều kiện sống tốt nhất nên cả 2 sẽ cố gắng vượt qua tất cả.

Cặp LGBT Bi Bảo - Múi Xù khoe loạt hình cực nhắng với bụng bầu vượt bầu trước ngày chia xa - Ảnh 4
Hành trình tìm con vất vả của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của dân mạng trong thời gian qua - Ảnh: Internet

Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người gửi lời chúc hạnh phúc đến đôi trẻ và hy vọng Múi Xù sẽ mẹ tròn con vuông.

Cặp đồng tính nữ từng dậy sóng MXH Bi Bảo - Múi Xù buồn bã chia xa

Cặp đồng tính nữ từng dậy sóng MXH Bi Bảo - Múi Xù buồn bã chia xa

Do tính chất công việc, Múi Xù đang sống tại Mỹ trong khi bạn đời Bi Bảo ở Việt Nam.

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