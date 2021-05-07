‘Mỹ nữ 700 tỉ của Vương Tư Thông’ khoe body ‘tượng tạc’, bầu ngực ngoại cỡ, trĩu nặng khiến cánh mày râu ‘bùng cháy’

Nhịp sống trẻ 07/05/2021 06:02

Choi Somi thường xuyên đăng tải những hình ảnh đẹp, khoe dáng bốc lửa và căng tràn sức sống. Vậy nên, cô nàng được xứ kim chi ví von như một "quả bom sexy", khiến người người phải "bốc hỏa" mỗi khi cô xuất hiện.

Mỹ nhân Choi Somi không phải là một cái tên xa lạ trong làng người mẫu xứ kim chi. Somi có vóc dáng ba vòng siêu khủng và vô cùng nóng bỏng. 

Người đẹp từng là thành viên của mạng video tương tác AfreecaTV. Somi được chú ý và nổi tiếng bất ngờ sau khi tung lên mạng AfreecaTV video mình nhảy theo điệu nhạc bài hát "Wiggle Wiggle" của ca sỹ Jason Derulo. Chỉ sau một thời gian ngắn, mỹ nhân này đã "gây choáng váng" trong cộng đồng fan AfreecaTV bởi vẻ đẹp quyến rũ và nóng bỏng.

Choi Somi
Somi ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng - Ảnh FBNV
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Người đẹp thường diện bikini khoét sâu lộ vòng một cực khủng và căng tràn - Ảnh FBNV
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Mặc dù được nhiều người ngưỡng mộ về sắc vóc nhưng cô nàng lại từng bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh FBNV

Ngoài ra, người đẹp từng từng khiến CĐM dậy sóng khi cô là một trong số ít những người đẹp dám từ bỏ một số tiền lớn và làm thiếu gia Vương Tư Thông của Trung Quốc phải bẽ mặt.

Theo đó, Vương Tư Thông từng bỏ ra số tiền lên đến 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 700 tỷ đồng) để mời Choi Somi về Trung Quốc biểu diễn sau khi xem được những clip nhảy của cô trên mạng. Tuy nhiên, người đẹp thẳng thừng đáp: "Tiền tôi không thiếu, tôi nhảy livestream chỉ vì thích mà thôi" và bỏ qua ngoài tai lời mời của thiếu gia nhà họ Vương.

 

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Dù thân hình thon thả nhưng vòng một của cô nàng lại nở nang và phần hông chuẩn "hông quả táo" - Ảnh FBNV

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Cô cũng sở hữu vòng eo con kiến, vô cùng săn chắc - Ảnh FBNV
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'Quả bom sexy' xứ Hàn thường xuyên khoe ảnh xinh đẹp, gợi cảm trên trang cá nhân - Ảnh FBNV

Trên trang Instagram có hơn 1,6 triệu lượt theo dõi, Choi Somi thường xuyên đăng tải những màn khoe dáng bốc lửa với trang phục cắt xẻ, "kiệm vải" tới táo bạo. Bên cạnh công việc làm người mẫu và kinh doanh, "người đẹp ngực khủng" còn là một streamer. Những video của cô thu hút rất đông người xem, chủ yếu là phái nam.

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