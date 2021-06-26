Mỹ nhân bán cơm gà bỗng nổi tiếng khắp MXH vì vòng 1 'vô địch' gây 'bỏng mắt' thực khách, điều cô tiết lộ với truyền thông còn gây 'choáng' cực độ

"Hot girl cơm gà" là biệt danh cộng đồng mạng đặt cho Kamoluk Khomlam, 25 tuổi ở Thái Lan. Theo thông tin từ MXH, cô gái này tốt nghiệp khoa Thiết kế và Nghệ thuật với thành tích khá cao. Sau khi tốt nghiệp, cô từng được nhiều doanh nghiệp săn đón. Sau đó, cô quyết định "xuất ngoại" sang Singapore để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, năm qua, khi dịch bệnh tràn lan, công việc của cô bỗng bị trì trệ khiến cô trở thành người thất nghiệp.

Sau đó, cô gái này đã trở về quê nhà Lampang, dự tính khởi nghiệp cùng em trai và mở một cửa hàng bán đồ ăn chuyên cơm gà và đồ nướng. Đặc biệt, dù trở thành bà chủ quán ăn, thậm chí phải tự tay phục vụ và còn đứng bếp, thế nhưng Kamoluk vẫn giữ nguyên phong cách ăn mặc gợi cảm trong quán.