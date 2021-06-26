Mỹ nhân bán cơm gà bỗng nổi tiếng khắp MXH vì vòng 1 'vô địch' gây 'bỏng mắt' thực khách, điều cô tiết lộ với truyền thông còn gây 'choáng' cực độ

Ngoài món cơm gà và đồ nướng thơm ngon, thực khách tới quán chủ yếu vì tò mò với "sắc nước hương trời" của cô gái có vòng 1 "vô thực".
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"Hot girl cơm gà" là biệt danh cộng đồng mạng đặt cho Kamoluk Khomlam, 25 tuổi ở Thái Lan. Theo thông tin từ MXH, cô gái này tốt nghiệp khoa Thiết kế và Nghệ thuật với thành tích khá cao. Sau khi tốt nghiệp, cô từng được nhiều doanh nghiệp săn đón. Sau đó, cô quyết định "xuất ngoại" sang Singapore để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, năm qua, khi dịch bệnh tràn lan, công việc của cô bỗng bị trì trệ khiến cô trở thành người thất nghiệp.
Sau đó, cô gái này đã trở về quê nhà Lampang, dự tính khởi nghiệp cùng em trai và mở một cửa hàng bán đồ ăn chuyên cơm gà và đồ nướng. Đặc biệt, dù trở thành bà chủ quán ăn, thậm chí phải tự tay phục vụ và còn đứng bếp, thế nhưng Kamoluk vẫn giữ nguyên phong cách ăn mặc gợi cảm trong quán.
Chính ngoại hình nóng bỏng đã khiến cô nổi tiếng, 3 tháng trở lại đây, cư dân mạng truyền tai nhau để đến quán, vừa thưởng thức món ngon, lại vừa ngắm cô chủ xinh đẹp.
Và gu ăn mặc khi làm việc chẳng khác nhau là mấy
Sau khi nổi tiếng, Kamoluk tiết lộ mình là người chuyển giới khiến nhiều người khá sốc. Tuy vậy, các thực khách vẫn mến mộ cô chủ quán cơm gà vì tính cách vui vẻ, dễ mến của cô. Nhiều thực khách còn xin chụp chung với Kamoluk dù biết giới tính thật của cô.
Ảnh: Sưu tầm