Đoạn clip ghi lại toàn bộ câu chuyện đi hái trộm vải ở nhà hàng xóm của nhóm bạn trẻ gây ra nhiều ý kiến trái chiều, chỉ trích gay gắt.

Mới đây, trên mạng xã hội, dân tình đang lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm bạn trẻ đi hái trộm vải ở nhà hàng xóm. Vốn dĩ hành động hái trộm, không xin phép đã là điều sai trái thế nhưng một bạn gái trong nhóm còn gây thêm một tội "động trời" rồi quay clip chia sẻ lên mạng khiến ai nhìn cũng ngán ngẩm. Cô gái hái trộm vải nhà hàng xóm - Ảnh: Cắt từ clip Cụ thể, trong đoạn clip, mảnh vườn của người hàng xóm nằm sát mặt đường và được ngăn cách bởi một bức tường gạch cao. Sau khi quan sát ở đây không có người, cô gái áo đen tì vào bức tường rào và vươn tay qua hái trộm vải. Thế nhưng bất ngờ ngay lập tức cả bức tường đổ ập vào phía trong vườn. Sau đó, biết mình đã gây ra tai hoạ lớn, cô gái và bạn mình có thái độ cười đùa rồi phóng xe bỏ chạy thật nhanh.

Cô gái tì vào bức tường gạch để hái trộm vải nhưng bất ngờ cả bức tường đổ ập xuống về phía trong vườn - Ảnh: Cắt từ clip Hành động của nhóm bạn bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội. Nhiều người tỏ ý phẫn nộ rằng đã làm điều sai, gây ra thiệt hại không nhỏ mà còn cười đùa rồi quay clip chia sẻ lên mạng xã hội. Thay vì vào xin lỗi bác hàng xóm thì cô lại phóng xe bỏ chạy như không có chuyện gì xảy ra. Hiện, đoạn clip dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn chưa được gỡ xuống. Sau khi đăng tải câu chuyện lên mạng đã nhanh chóng thu hút khoảng 2 triệu người xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều ý kiến chỉ trích hành động của những cô gái trẻ như sau:

“Tưởng thế là hay, còn quay clip lại”; "Cười bỏ chạy như không hề có chuyện gì"; “Ơ giới trẻ bây giờ đi ăn trộm, làm đổ tường nhà người ta rồi cười bỏ chạy à?”; “Tường lâu ngày đổ vỡ là bình thường. Nhưng cách hành xử như vậy không thể chấp nhận nổi”; "Quay lại clip như chiến tích chứ không thấy ăn năn hối lỗi gì"; "Phá làng phá xóm chứ hay gì hành động đi ăn trộm này"; "Vào xin phép đàng hoàng người ta cho chứ việc gì đi ăn trộm xong làm đổ tường". Nguồn clip: @ducanh999988

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