Mê mẩn trước loạt ảnh thời trẻ của “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”: Gương mặt xinh như thiên thần khiến dân mạng chao đảo

Nhịp sống trẻ 19/11/2022 16:11

Nữ diễn viên Marian Rivera khiến dân mạng trầm trồ với vẻ đẹp xuất thần trong quá khứ của mình, quả không hổ danh "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines".

Marian Rivera được khán giả ưu ái gọi với danh xưng “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” khi cô hoạt động trong làng giải trí bởi nữ diễn viên sở hữu nhan sắc “vạn người mê”. Bên cạnh vẻ đẹp trời phú, Marian Rivera còn là kiểu mẫu cho người phụ nữ hiện đại “xinh đẹp - mạnh mẽ - thông minh”.

Mê mẩn trước loạt ảnh thời trẻ của “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”: Gương mặt xinh như thiên thần khiến dân mạng chao đảo - Ảnh 1
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp ấn tượng, Marian Rivera được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Philippines. (Ảnh: FB Marian Rivera)

Mới đây, hình ảnh lúc còn trẻ của Marian Rivera bất ngờ được “đào lại” khiến công chúng ai nấy đều xuýt xoa. Tấm hình chụp cận cảnh gương mặt cho thấy nữ diễn viên "Vũ điệu hoang dã" sở hữu nhan sắc hoàn hảo. Cô có đôi mắt sáng, chiếc mũi cao, đôi môi ngọt ngào và mái tóc đen dài thướt tha. Phải thừa nhận rằng Marian đẹp xuất thần khiến ai nhìn cũng phải mê mệt.

Mê mẩn trước loạt ảnh thời trẻ của “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”: Gương mặt xinh như thiên thần khiến dân mạng chao đảo - Ảnh 2
Cư dân mạng đã dành "cơn mưa" lời khen trước nhan sắc thời trẻ của Marian Rivera.(Ảnh: FB Marian Rivera)

Mê mẩn trước loạt ảnh thời trẻ của “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”: Gương mặt xinh như thiên thần khiến dân mạng chao đảo - Ảnh 3

Được mệnh danh là mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì làng giải trí Philippines, Marian Rivera vẫn luôn khiến khán giả say mê về diện mạo ngọt ngào, rạng rỡ. Đặc biệt, khi loạt ảnh thời trẻ của cô được “khai quật” đã làm nhiều người “đứng ngồi không yên”. Có thể nói, mọi động thái của cô và gia đình luôn nhận được sự quan tâm không nhỏ từ người hâm mộ. 

Mê mẩn trước loạt ảnh thời trẻ của “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”: Gương mặt xinh như thiên thần khiến dân mạng chao đảo - Ảnh 4
 Vẻ đẹp của mỹ nhân đẹp nhất Philippines được chứng minh từ khi cô còn nhỏ. (Ảnh: FB Marian Rivera)
Mê mẩn trước loạt ảnh thời trẻ của “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”: Gương mặt xinh như thiên thần khiến dân mạng chao đảo - Ảnh 5
Marian Rivera gây ấn tượng với má lúm đồng tiền(Ảnh: FB Marian Rivera)
Mê mẩn trước loạt ảnh thời trẻ của “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”: Gương mặt xinh như thiên thần khiến dân mạng chao đảo - Ảnh 6
Khi còn nhỏ, nữ minh tinh sở hữu đôi mắt to tròn, cùng mái tóc đen dày óng ánh (Ảnh: FB Marian Rivera)
Mê mẩn trước loạt ảnh thời trẻ của “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”: Gương mặt xinh như thiên thần khiến dân mạng chao đảo - Ảnh 7
Ở thời điểm đi học, netizen tinh ý nhận ra nữ diễn viên 8x có da có thịt hơn hiện tại. (Ảnh: FB Marian Rivera)

Marian Rivera là cô gái mang hai dòng máu Tây Ban Nha - Philippine, được sinh ra trên đất nước của bố là Madrid, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Marian Rivera đã không có được tuổi thơ trọn vẹn khi bố - mẹ cô ly thân, sau đó cô về Philippines sống với mẹ và bà ngoại. Năm 2014, cô gây chú ý khi kết hôn với Dingdong Dantes (mỹ nam Philippines). Hai người có với nhau 2 nhóc tì đáng yêu là Zia và Ziggy. Kể từ khi lập gia đình, có con, Marian ít tham gia các dự án phim ảnh. Cô tập trung cho mảng kinh doanh và làm mẫu quảng cáo nhiều hơn.

Mê mẩn trước loạt ảnh thời trẻ của “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”: Gương mặt xinh như thiên thần khiến dân mạng chao đảo - Ảnh 8
Marian Rivera sở hữu diện mạo kiều diễm và thần thái đầy cuốn hút. (Ảnh: IG @marianrivera)
Mê mẩn trước loạt ảnh thời trẻ của “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”: Gương mặt xinh như thiên thần khiến dân mạng chao đảo - Ảnh 9
Marian Rivera chứng minh được diện mạo “không phải dạng vừa” bền vững theo thời gian. (Ảnh: IG @marianrivera)

Marian Rivera sở hữu diện mạo kiều diễm và thần thái đầy cuốn hút, điều này đã khiến nhiều khán giả ưu ái tặng cho cô danh xưng mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Hoạt động nghệ thuật hơn 15 năm và đã qua 2 lần sinh nở, Marian Rivera vẫn luôn xinh đẹp. Theo nhiều netizen nhận xét, cô gây thiện cảm với người đối diện nhờ gương mặt hiền lành toát lên sự phúc hậu. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp vẫn luôn trở thành chủ đề nóng ở khắp diễn đàn lớn nhỏ mỗi khi xuất hiện.

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Từ khóa:   Marian Rivera mỹ nhân đẹp nhất Philippines nhan sắc thời trẻ của Marian Rivera

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