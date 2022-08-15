MC BTV Đức Bảo tiết lộ thu nhập 'khủng', ai nghe cũng choáng váng

Nam MC trực thuộc VTV - Đức Bảo mới đây đã tiết lộ về thu nhập của nghề với con số mà "ai cũng ao ước".

Người dẫn chương trình truyền hình (MC truyền hình) là một trong những ngành nghề nhận được sự yêu thích nhất thời điểm hiện tại. Bên cạnh việc được lên sóng trước hàng triệu khán giả, thu nhập của các MC truyền hình là thứ khiến công chúng quan tâm không kém. MC Đức Bảo chia sẻ về thu nhập của nghề dẫn chương trình - Ảnh: Báo điện tử VTV Mới đây, Đức Bảo - MC nổi tiếng thuộc VTV - đã bất ngờ tiết lộ về thu nhập của anh khi mới "chân ướt chân ráo" vào đài truyền hình quốc gia. Cụ thể, anh đã đăng tải một video với tựa đề: "Hé lộ thu nhập MC: Liệu có nhiều số 0 như lời đồn?”.

Đức Bảo cho hay, khi mới bước chân vào nghề, số tiền thù lao mà mỗi người nhận được chỉ ở mức vài trăm nghìn đồng - Ảnh: Internet Trong video này, MC Đức Bảo cho hay, khi mới bước chân vào nghề, số tiền thù lao mà mỗi người nhận được chỉ ở mức vài trăm nghìn đồng mà thôi. Tuy nhiên, con số này là chưa tính đến các khoản như trang điểm hay thuê phục trang, nếu không cẩn thận thì còn bị âm tiền. Vì thế, nếu một MC muốn tăng thu nhập thì phải tự tạo ra thành tựu cho bản thân mình bằng cách trau dồi kỹ năng, kiến thức và tìm được chỗ đứng của mình trong nghề. “Có thể xem, 10 triệu đồng là cột mốc đầu tiên cần vượt qua của một MC. Từ 10 đến 20 triệu đồng là cát-xê cho một sự kiện nếu MC có kinh nghiệm, một chút tiếng tăm và đã định hình được phong cách dẫn.” - MC Đức Bảo cho hay.



Đức Bảo cho rằng nếu một MC muốn tăng thu nhập thì phải tự tạo ra thành tựu cho bản thân mình - Ảnh: Internet MC Đức Bảo nói thêm, nếu một người dẫn chương trình muốn có mức thu nhập từ 1.000 USD trở lên thì cá nhân đó phải dày dặn kinh nghiệm và được nhiều khách hàng "chọn mặt gửi vàng". Còn ở mốc từ 2.000 USD trở lên, MC đó phải thật sự giỏi, sự xuất hiện của họ thậm chí còn trở thành điểm sáng cho cả chương trình và để đạt được "cảnh giới" này thì không phải ai cũng làm được. Theo Đức Bảo, một MC phải rèn luyện và học hỏi nghiêm túc để đạt được thù lao lớn khi làm nghề - Ảnh: Internet “Con số với mỗi MC sẽ là khác nhau nhưng tôi dám khẳng định, thu nhập của một MC chuyên nghiệp và nghiêm túc là đủ, thậm chí là thừa để bạn sống với nghề mà không phải lo lắng, áp lực chuyện tiền bạc... Nhìn chung, cuối tháng tổng kết thu chi nhiều hay ít vẫn phụ thuộc vào sự chăm chỉ, nhạy bén của MC nếu tự biết tạo thêm những nguồn thu nhập khác.” - Đức Bảo nói thêm.

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