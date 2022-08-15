'Khuấy đảo' mạng xã hội nhờ bức ảnh chụp căn cước công dân xinh mơn mởn, nhan sắc cô nữ sinh Hà Thành sau một năm nổi tiếng khiến ai cũng ngỡ ngàng

Nhịp sống trẻ 15/08/2022 07:34

Vào năm 2021, trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau bức ảnh thẻ chụp căn cước công dân của một gái sở hữu gương mặt cân đối, dung mạo thanh thuần khiến bao người xôn xao.

Có thể nói, ảnh thẻ là nỗi ám ảnh của không ít người, đặc biệt là phái nữ bởi nó phô bày gần như trọn vẹn nhan sắc thực khi việc sử dụng các phần mệnh chỉnh sửa là rất hạn chế. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp đi ngược lại với số đông mà cô nữ sinh Hà Nội dưới đây là một ví dụ điển hình.

Cụ thể, sự việc bắt đầu từ năm 2021, trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau bức ảnh của một gái sở hữu gương mặt cân đối, dung mạo thanh thuần. Nhan sắc xinh đẹp bất chấp cả “lời nguyền” ảnh thẻ của cô nàng được dân mạng khen ngợi hết lời.

'Khuấy đảo' mạng xã hội nhờ bức ảnh chụp căn cước công dân xinh mơn mởn, nhan sắc cô nữ sinh Hà Thành sau một năm nổi tiếng khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Bức ảnh gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Và như một điều hiển nhiên, danh tính của “hot girl ảnh thẻ” nhanh chóng được tìm ra, đó là Ngô Phùng Kim Ngân (sinh năm 2003), học tại trường THPT Quốc Oai, Hà Nội. Được biết, cô chính là gương mặt từng gây sốt mạng xã hội vào năm 2019 với điệu nhảy cover siêu hit của nhóm nhạc đình đám Black Pink.

'Khuấy đảo' mạng xã hội nhờ bức ảnh chụp căn cước công dân xinh mơn mởn, nhan sắc cô nữ sinh Hà Thành sau một năm nổi tiếng khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2
Chủ nhân bức ảnh đình đám là cô gái Ngô Phùng Kim Ngân (sinh năm 2003) - Ảnh: FBNV

Chia sẻ với báo Dân Việt, cô nàng cho biết: "Mình không phải là người chủ động đăng bức ảnh đó lên các Fanpage, mà chỉ đăng lên story Facebook để khoe với bạn bè thôi. Không ngờ, bức ảnh đó lại nổi rần rần như thế. Được các diễn đàn mạng chia sẻ rộng rãi, mình cảm thấy khá vui và may mắn".

Kể thêm về quá trình cho ra đời bức ảnh thẻ "huyền thoại" của mình, Kim Ngân cho biết: "Mình chỉ chụp một lần là xong. Lúc chụp, mình cũng chuẩn bị tinh thần phải vén tóc lên nhưng may mà không phải vén nên ảnh dễ nhìn hơn chút".

'Khuấy đảo' mạng xã hội nhờ bức ảnh chụp căn cước công dân xinh mơn mởn, nhan sắc cô nữ sinh Hà Thành sau một năm nổi tiếng khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3
Kim Ngân bất ngờ vì được nhiều người chú ý - Ảnh: FBNV

Sau hơn 1 năm nổi tiếng, lượng người theo dõi trên Facebook của nàng hot girl tăng đáng kể. Bên cạnh đó, không ít người kết bạn, nhắn tin làm quen với cô nàng. Cô rất vui khi có thêm nhiều bạn mới. Hiện tại ngoài việc học, Kim Ngân cũng nhận job PR hoặc chụp ảnh mẫu cho các shop.

'Khuấy đảo' mạng xã hội nhờ bức ảnh chụp căn cước công dân xinh mơn mởn, nhan sắc cô nữ sinh Hà Thành sau một năm nổi tiếng khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4

'Khuấy đảo' mạng xã hội nhờ bức ảnh chụp căn cước công dân xinh mơn mởn, nhan sắc cô nữ sinh Hà Thành sau một năm nổi tiếng khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 5
 Hiện tại ngoài việc học, Kim Ngân cũng nhận job PR hoặc chụp ảnh mẫu cho các shop - Ảnh: FBNV
'Khuấy đảo' mạng xã hội nhờ bức ảnh chụp căn cước công dân xinh mơn mởn, nhan sắc cô nữ sinh Hà Thành sau một năm nổi tiếng khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 6
Nhan sắc trong trẻo của cô gái ngoài đời - Ảnh:FBNV

Trên trang cá nhân, Kim Ngân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Có thể thấy, dù xuất hiện với trang phục giản dị, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc vóc nổi trội của nàng hot girl là điều không cần bàn cãi.

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