Xinh đẹp như một đóa tường vy mới nở, cô sinh viên năm nhất khiến nhiều người khâm phục với nghị lực lớn lao

Sở hữu nét đẹp đúng như cái tên của mình là một loài hoa mong manh, thanh khiết và thoáng nét mộng mơ, yêu kiều, Tàng Tường Vy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi nghị lực và tinh thần lạc quan hiếm có.

Theo thông tin từ Tiền Phong, Tường Vy là sinh viên năm nhất tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Sinh ra và lớn lên tại Lạng Sơn, từ lâu, cô đã niềm đam mê to lớn với ca hát và biểu diễn. Khi xác định theo đuổi con đường âm nhạc, Vy biết rằng không chỉ đơn thuần dựa vào khả năng thiên bẩm mà còn là sự khổ luyện trong một quá trình dài có trau dồi, có đầu tư rèn dũa giọng hát. Bên cạnh đó, học phí của ngành thanh nhạc khá cao so với thu nhập của gia đình Vy cũng là một thách thức lớn. Vì vậy, cô sinh viên trẻ đã luôn chăm chỉ hoạt động như một mẫu ảnh tự do để có thêm thu nhập thực hiện ước mơ.