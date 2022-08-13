Xinh đẹp như một đóa tường vy mới nở, cô sinh viên năm nhất khiến nhiều người khâm phục với nghị lực lớn lao

Nhịp sống trẻ 13/08/2022 00:57

Thời gian gần đây, Tàng Tường Vy - cô sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc – Piano trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương - nhận được sự chú ý bởi vẻ đẹp thanh thuần và tinh thần tích cực trong cuộc sống.

Sở hữu nét đẹp đúng như cái tên của mình là một loài hoa mong manh, thanh khiết và thoáng nét mộng mơ, yêu kiều, Tàng Tường Vy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi nghị lực và tinh thần lạc quan hiếm có.

Theo thông tin từ Tiền Phong, Tường Vy là sinh viên năm nhất tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Sinh ra và lớn lên tại Lạng Sơn, từ lâu, cô đã niềm đam mê to lớn với ca hát và biểu diễn. Khi xác định theo đuổi con đường âm nhạc, Vy biết rằng không chỉ đơn thuần dựa vào khả năng thiên bẩm mà còn là sự khổ luyện trong một quá trình dài có trau dồi, có đầu tư rèn dũa giọng hát. Bên cạnh đó, học phí của ngành thanh nhạc khá cao so với thu nhập của gia đình Vy cũng là một thách thức lớn. Vì vậy, cô sinh viên trẻ đã luôn chăm chỉ hoạt động như một mẫu ảnh tự do để có thêm thu nhập thực hiện ước mơ.

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Tường Vy là sinh viên năm nhất tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương - Ảnh: Internet

Được biết, hoàn cảnh gia đình Vy khá đặc biệt. Bố mất sớm, mẹ lập gia đình riêng ở nước ngoài. Cô có một người anh trai, hai anh em luôn nương tựa vào nhau để sống và cùng trưởng thành. Đó là quãng thời gian khá khó khăn với Vy về cả vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, cũng nhờ thế mà cô gái càng mạnh mẽ, cố gắng gấp bội phần, dù đôi khi cô cũng buồn và tủi thân trong vì thiếu đi tình cảm gia đình.

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Vy luôn chăm chỉ làm thêm để phục vụ mục tiêu lớn là con đường âm nhạc của mình  - Ảnh: Internet

Sau này, khi lớn hơn, Vy hiểu ra rằng bản thân vẫn còn may mắn khi có được công việc ổn định, có anh trai và bạn bè ở bên . "May mắn là mình có được 1 công việc giải quyết vấn đề kinh tế trong cuộc sống. May mắn ngay cả khi trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình thì mình vẫn có anh trai, có những người bạn thân luôn đứng sau ủng hộ chính là động lực cho mình cố gắng nhiều hơn. Lên thành phố, bước sang trang hoàn toàn mới, nơi mà mình không có người thân bên cạnh; Nhưng mình đã coi đây là cơ hội để trưởng thành, mạnh mẽ và có thể phát triển bản thân hơn, có thêm nhiều những người bạn mới,...”.

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Hiện tại, khi đã trở thành sinh viên thanh nhạc, Vy luôn cố gắng và dùng năng lực của mình để có thể hoàn thành thật tốt các chương trình học của trường, có cơ hội tham gia các hình thức nghệ thuật lớn nhỏ, phát triển hơn trong nghề mẫu ảnh. Cô luôn tin rằng tin rằng chỉ cần luôn cố gắng hết sức, lan tỏa yêu thương với tất cả mọi người thì mọi sự nỗ lực ấy sẽ được đền đáp 1 cách xứng đáng.

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 Cô luôn tin rằng tin rằng chỉ cần luôn cố gắng hết sức, lan toả yêu thương với tất cả mọi người thì mọi sự nỗ lực ấy sẽ được đền đáp 1 cách xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

"Chỉ cần một lý do quan trọng nhất để chúng ta cố gắng, ấy là bởi vì thời gian không bao giờ là đủ, là vô tình, là nghiệt ngã. Không cần một lý do nào khác, bởi vì vốn cuộc sống vẫn cứ trôi qua, và có thể ngày mai không đến. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm, là ở lại và yêu thương" - Tường vi chia sẻ về một câu nói mà mình tâm đắc.

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