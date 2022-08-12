"Cậu bé Thị Mầu" Đức Vĩnh sau 7 năm đăng quang: Ánh hào quang đã tắt và sự nghiệp lận đận không chỗ đứng ở tuổi 16

Vào năm 2015, Đức Vĩnh đã trở thành một hiện tượng vì đạt được giải quán quân của cuộc thi Vietnam's Got Talent 2015 khi chỉ mới 9 tuổi. Tại thời điểm dự thi, Đức Vĩnh gây ấn tượng mạnh nhờ các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc với các thể loại như tuồng, chèo,...

Sau đó, vào năm 2017, Đức Vĩnh tiếp tục tham gia vào cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa đầu tiên và đạt được danh hiệu cao nhất. Đồng thời, cậu cũng giành giải Giọng Hát Đơn Ca hay nhất của chương trình.

Cũng vì lý do trên mà cậu bé được nhiều người đặt cho biệt danh "Thị Mầu" Đức Vĩnh. Không những vậy, tài năng của Đức Vĩnh còn chinh phục được NSƯT Thành Lộc và được nam nghệ sĩ ưu áo gọi là "thần đồng".

Vào năm 2017, Đức Vĩnh tiếp tục đạt được danh hiệu cao nhất của cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa đầu tiên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau hai cuộc thi lớn, tên tuổi của Đức Vĩnh không được truyền thông nhắc đến nhiều nữa. "Cậu bé Thị Mầu" cho hay, việc ít hoạt động nghệ thuật là do cậu muốn chú tâm vào việc học. Nhưng vào năm 2019, vì muốn tạo điều kiện thuận lợi cho con trai theo đuổi nghệ thuật thì mẹ và chị gái của cậu cũng đã chuyển trọ vào Sài Gòn sống cùng Đức Vĩnh.

Hiện tại, Đức Vĩnh đã 16 tuổi, đang theo học tại một trường cấp 3 và vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy vậy, đường ca hát của Đức Vĩnh khá chông chênh khi không còn giữ được hào quang như lúc bé. Cát-xê của các buổi diễn đều được nam ca sĩ đưa hết cho mẹ và chị cầm hộ, bản thân chỉ giữ lại một ít để tiêu vặt hoặc mua sắm.

Đức Vĩnh ở tuổi 16 không còn giữ được hào quang như lúc bé nên đường ca hát khá chật vật - Ảnh: Internet

Đức Vĩnh tâm sự, việc sao nhí khó giữ lại hào quang như thời bé là điều dễ hiểu vì công chúng chỉ thường nhớ đến hình ảnh lúc nhỏ của họ. Nam ca sĩ trẻ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến Phương Mỹ Chi - ca sĩ nhí hiếm hoi vẫn giữ được độ "nóng" của mình và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, Đức Vĩnh tâm sự thêm rằng, giọng hát của cậu bị vỡ khi bước vào giai đoạn dậy thì nên chẳng thể giữ được sự trong trẻo, lánh lót như xưa. Chính vì vậy mà nam ca sĩ vẫn đang chăm chỉ học thanh nhạc để giữ được sự ổn định mỗi khi phải hát các nốt cao hay thấp hơn bình thường.

Đức Vĩnh sẽ chuyển ra Hà Nội để học tiếp cấp 3 và chỉ xem ca hát là nghề tay trái - Ảnh: Internet

Trong tương lai gần, Đức Vĩnh sẽ chuyển ra Hà Nội để học tiếp cấp 3, gia đình cũng về lại Bắc Ninh, thuận tiện chăm sóc cho bố hơn. Cậu dự định sẽ theo học ngành Quản trị kinh doanh nhưng vẫn sẽ đi hát và học thêm sáng tác. Đức Vĩnh cho biết, cậu chỉ xem việc đi hát như một nghề tay trái của mình mà thôi.