Lộ diện nhan sắc đời thường của bạn gái Hoài Lâm: Xinh đẹp, hiền lành khiến ai nhìn cũng mê mẩn

Nhịp sống trẻ 25/01/2023 07:25

Nhan sắc của bạn gái Hoài Lâm được đánh giá là khá dễ thương và nhận được lời khen mỗi khi xuất hiện.

Sau quãng thời gian lận đận trong chuyện tình cảm, Hoài Lâm khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định công khai bạn gái kém tuổi - Mỹ Kim vào cuối năm 2021. Bên cạnh nhau vào thời điểm gặp nhiều sóng gió, song cả 2 vẫn luôn sát cánh và đồng hành cùng nhau để vượt qua mọi trở ngại. Kể từ ngày công khai đến nay, sắc vóc của bạn gái Hoài Lâm cũng là chủ đề được nhiều người chú ý.

Lộ diện nhan sắc đời thường của bạn gái Hoài Lâm: Xinh đẹp, hiền lành khiến ai nhìn cũng mê mẩn - Ảnh 1Lộ diện nhan sắc đời thường của bạn gái Hoài Lâm: Xinh đẹp, hiền lành khiến ai nhìn cũng mê mẩn - Ảnh 2

Vừa qua, Hoài Lâm đã có dịp biểu diễn tại Đà Lạt và Mỹ Kim cũng chính là người "tháp tùng" nam ca sĩ. Khi đi đến thành phố sương mù, bạn gái Hoài Lâm nhận được nhiều lời khen vì phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động nhưng vẫn phô diễn được những điểm mạnh trên cơ thể. Bên cạnh đó, cô nàng cũng luôn giữ được nhan sắc xinh đẹp, tươi tắn và nụ cười rạng rỡ hết nấc.

Lộ diện nhan sắc đời thường của bạn gái Hoài Lâm: Xinh đẹp, hiền lành khiến ai nhìn cũng mê mẩn - Ảnh 3Lộ diện nhan sắc đời thường của bạn gái Hoài Lâm: Xinh đẹp, hiền lành khiến ai nhìn cũng mê mẩn - Ảnh 4

Trước đó, trong mỗi bức ảnh cùng Hoài Lâm, Mỹ Kim cũng nhận được nhiều lời khen vì phong cách phù hợp với lứa tuổi. Dù không sở hữu visual quá mức xuất sắc nhưng những đường nét rất riêng trên gương mặt cũng giúp Mỹ Kim tạo được ấn tượng mạnh. Đây cũng là lần hiếm hoi cô nàng xuất hiện cùng bạn trai tại show diễn lớn.

Lộ diện nhan sắc đời thường của bạn gái Hoài Lâm: Xinh đẹp, hiền lành khiến ai nhìn cũng mê mẩn - Ảnh 5

Khi có bạn gái đồng hành, Hoài Lâm cũng vô cùng hạnh phúc. So với trước đây, vóc dáng của nam ca sĩ cũng có nhiều điểm thay đổi. Chắc hẳn vì được bạn gái chăm sóc tốt nên Hoài Lâm ngày càng điển trai và thon gọn hơn trước. Hiện tại, chuyện tình cảm của cả 2 vẫn được nhiều người chú ý.

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