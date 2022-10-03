Hot girl Việt có đường cong 'nghẹt thở' được báo Trung hết lời ca ngợi, body tiệm cận số đo 'vàng'

Võ Thị Thúy Hằng (2001) từng gây xôn xao trên các trang báo mạng châu Á nhờ sở hữu tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, tiệm cận số đo "vàng".

Võ Thị Thúy Hằng sinh năm 2001, được cộng đồng mạng châu Á ưu ái mệnh danh là "Bản sao của Baifern Pimchanok" bởi gương mặt đẹp thanh thoát, xinh xắn, đường nét hài hòa, đặc biệt là thân hình quyến rũ với số đo 90-60-89 (cm) - tiệm cận số đo "vàng" cùng chiều cao 1m65 nổi bật. Trang Sharefie, JKF của Trung Quốc nhiều lần có những bài viết đăng tải loạt hình ảnh gợi cảm của Thúy Hằng và dành hết lời khen ngợi cho nhan sắc ngọt ngào, khí chất như thần tiên của cô. Chia sẻ về phương pháp để có được thân hình quyến rũ, 3 vòng nóng bỏng, chuẩn mẫu như vậy, Thúy Hằng cho biết, cô luôn dành ra 1-2 tiếng mỗi ngày để tập Gym. Thúy Hằng chú ý đến các bài tập làm săn chắc 3 vòng. Ngoài việc chăm chỉ tập thể thao, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM cũng chú ý đến chế độ ăn uống hợp khoa học để hạn chế mỡ thừa.

Cô gái 10X cũng luôn chú ý đến việc chăm sóc da, học cách trang điểm và đặc biệt luôn đi ngủ trước 11h đêm. Có lẽ vì sự kiên trì và cố gắng của bản thân nên Thúy Hằng đã sở hữu được một thân hình đáng mơ ước như hiện tại. "Ngay từ khi còn học cấp 3, mình đã tập luyện một số bộ môn như gym và yoga vừa là để giúp tinh thần được thư giãn sau những giờ học căng thẳng, lại vừa giúp đẹp dáng chứ không có mục đích tập luyện để đạt đến số đo cụ thể nào đó. Mình thường duy trì một số bài tập ở mức độ trung bình để làm cơ thể săn chắc hơn nhưng không quá chú trọng vào các động tác siết cơ. Mình nghĩ, mỗi người sẽ có một quan điểm đẹp khác nhau. Mình thích dáng người thon thả và không gồ ghề cơ bắp vì như vậy sẽ khiến con gái trông không được mềm mại cho lắm", Thúy Hằng tâm sự.

Bên cạnh đó, nhắc đến một bài tập giúp cho eo nhỏ, đùi thon, hông nở, vòng 3 trái táo, Thúy Hằng bật mí: "Người bạn đồng hành với mình khi tập bài Squat "huyền thoại" này chính là trái bóng cao su. Đây là một bài tập "tủ" mà mình khá tâm đắc vì sẽ giúp giảm béo bụng, tăng size vòng 3, thu gọn mỡ đùi cực nhanh. Các bạn nữ có thể tự thực hiện tại nhà bằng cách đặt trái bóng ở giữa tường với lưng rồi Squat, nhưng chú ý hạ thấp trọng tâm, cách mặt sàn khoảng 12 - 25 cm là hợp lý. Một điểm đáng lưu ý nữa là hông và vai phải thẳng song song với tường. Sau đó giữ nguyên tư thế này trong vòng 3 giây. Đối với những bạn chưa quen thì hãy lặp lại động tác Squat với bóng khoảng 5 lần cho đến 12 lần và nghỉ 30 giây mỗi hiệp. Chỉ cần kiên trì tập liên tục mỗi ngày như vậy thì trong khoảng 2 tuần thôi là các bạn nữ sẽ thấy sự thay đổi tuyệt vời của cơ thể". Xinh đẹp lại tự tin nên Thúy Hằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Bên cạnh đó, người đẹp 10X cũng nhận được nhiều lời mời làm mẫu quảng cáo, chụp hình, PR giới thiệu sản phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại, trang cá nhân facebook của Hằng đã thu hút gần 50 nghìn lượt theo dõi, và trên IG cũng thu hút hơn 85 nghìn lượt follow. Trên trang cá nhân, Thúy Hằng cũng thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh gợi cảm và nhận được lượt tương tác lớn.

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