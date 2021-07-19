‘Hot girl tiểu học’ lột xác với đường cong nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy khiến dân tình ‘lác mắt’

Nhịp sống trẻ 19/07/2021 06:00

Mới ngày nào còn là “Hot girl tiểu học” mà nay Trần Huyền Châu đã phổng phao, lột xác ngoạn mục khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng.

Nhiều năm về trước, Trần Huyền Châu là hot girl được cộng đồng mạng biết đến qua loạt ảnh nở nụ cười tỏa nắng trong tà áo dài. Với vẻ ngoài nhỏ con đáng yêu, gương mặt ngây thơ để tóc mái ngố, nhiều người nghĩ cô bé là học sinh tiểu học nhưng thật ra Huyền Châu khi ấy đã học lớp 9.

‘Hot girl tiểu học’ lột xác với đường cong nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy khiến dân tình ‘lác mắt’ - Ảnh 1
2 tấm ảnh nổi tiếng mạng xã hội nhiều năm trước của Trần Huyền Châu - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, giờ đây Huyền Châu khiến dân tình bất ngờ một lần nữa khi lột xác phổng phao. “Hot girl tiểu học” ngày nào vẫn giữ gương mặt xinh như búp bê nhưng sở hữu thêm vóc dáng cực kỳ gợi cảm, đường cong mê người. Hiện tại cô nàng là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ (Hà Nội).

‘Hot girl tiểu học’ lột xác với đường cong nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy khiến dân tình ‘lác mắt’ - Ảnh 2
Gương mặt xinh xắn của 'hot girl tiểu học' khi đã lớn Ảnh: Internet
‘Hot girl tiểu học’ lột xác với đường cong nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy khiến dân tình ‘lác mắt’ - Ảnh 3
Không còn nhỏ con như trước, Huyền Châu nay đã lột xác với body 'ngộp thở' - Ảnh: Internet
‘Hot girl tiểu học’ lột xác với đường cong nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy khiến dân tình ‘lác mắt’ - Ảnh 4
Đường cong gợi cảm của cô nàng - Ảnh: Internet
‘Hot girl tiểu học’ lột xác với đường cong nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy khiến dân tình ‘lác mắt’ - Ảnh 5
Hot girl thường xuyên cập nhật hình ảnh lên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Ngoài giờ học, Huyền Châu còn làm mẫu ảnh và hoạt động trong lĩnh vực spa, làm đẹp, đây cũng chính là đam mê của cô nàng. Bên cạnh sự khen ngợi, yêu thích của mọi người hot girl cũng nhận về nhiều bình luận không hay sau khi thay đổi hình ảnh nhưng cô không mấy bận tâm, đối với Huyền Châu cứ làm điều gì bản thân thích và thấy vui là được. 

‘Hot girl tiểu học’ lột xác với đường cong nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy khiến dân tình ‘lác mắt’ - Ảnh 6
Ngoài giờ học Huyền Châu còn hoạt động trong lĩnh vực spa, làm đẹp - Ảnh: Internet
‘Hot girl tiểu học’ lột xác với đường cong nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy khiến dân tình ‘lác mắt’ - Ảnh 7
Bỏ ngoài tai những lời nói không hay, cô nàng chỉ cố gắng sống sao cho mình thấy vui - Ảnh: Internet
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