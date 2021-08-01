Hot girl Lê Phương Anh khoe hình xăm ngay chỗ 'hiểm', ẩn ý chờ ai trên MXH?

Hot girl Lê Phương Anh có cuộc sống cá nhân vô cùng sang chảnh và xa hoa. Cô khoe ảnh hình xăm ngay vòng 3 khiến dân mạng vô cùng thích thú.
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Lê Phương Anh sở hữu hai trang cá nhân với lượng follow cực khủng, nhiều fan mê mệt với style cá tính, dịu dàng của cô. Đôi khi cũng vô cùng sexy và lạ mắt. Cô sở hữu người theo dõi gần 300.000 trên MXH và được nhiều bạn trẻ hâm mộ.