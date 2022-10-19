Hot girl Gen Z “mặt búng ra sữa” chuộng mốt khoe vòng 1 khiến cộng đồng mạng “nóng bỏng mắt”

Nhịp sống trẻ 19/10/2022 13:44

Hot girl Gen Z Trang Phạm thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khoe trọn đôi “gò bồng đảo” nhận về vô số ý kiến trái chiều.

Trang Phạm còn được gọi là Nabi, cô là một hot girl nổi tiếng ở đất Hà Thành. Trang Phạm gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp cùng với thân hình nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 căng tràn đốt mắt người nhìn. Cô nàng sở hữu gương mặt “búng ra sữa” với làn da trắng như “trứng gà bóc” cùng đôi gò bồng đảo nở nang, đây thực sự là một vũ khí đắc lực giúp cô có thể thu hút sự chú ý của người đối diện.

Hot girl Gen Z “mặt búng ra sữa” chuộng mốt khoe vòng 1 khiến cộng đồng mạng “nóng bỏng mắt” - Ảnh 1

Hot girl Gen Z “mặt búng ra sữa” chuộng mốt khoe vòng 1 khiến cộng đồng mạng “nóng bỏng mắt” - Ảnh 2

Hot girl Gen Z “mặt búng ra sữa” chuộng mốt khoe vòng 1 khiến cộng đồng mạng “nóng bỏng mắt” - Ảnh 3
Cô nàng hot girl Gen Z sở hữu vòng 1 "đốt mắt" người nhìn.

Nàng hot girl chuộng phong cách thời trang “tiết kiệm vải”, hở bạo khoe da thịt cực kỳ gợi cảm. Cô thường chọn những kiểu áo cổ khoét sâu, khoe trọn vóc dáng cân đối cùng vòng 1 đầy đặn. Cũng nhờ gương mặt và vóc dáng này, Trang Phạm nổi tiếng nhanh chóng, trang cá nhân của cô thu hút hơn 240 nghìn người theo dõi. Dưới mỗi bài đăng, cô nàng nhận về vô số lượt tương tác, hàng ngàn lượt “thả tim” của cộng đồng mạng. 

Hot girl Gen Z “mặt búng ra sữa” chuộng mốt khoe vòng 1 khiến cộng đồng mạng “nóng bỏng mắt” - Ảnh 4

Hot girl Gen Z “mặt búng ra sữa” chuộng mốt khoe vòng 1 khiến cộng đồng mạng “nóng bỏng mắt” - Ảnh 5
Cô sở hữu gương mặt "búng ra sữa".

Nhiều người tò mò bởi cách giữ dáng và cách chăm sóc da của cô bởi cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Nabi không chia sẻ gì về cách dưỡng da hay cách duy trì vóc dáng, chủ yếu là đăng tải những hình ảnh “hở bạo” của mình. Netizen còn khẳng định chắc chắn cô nàng có bí quyết gì đó mới có thể sở hữu thân hình nuột nà cùng làn da trắng nõn như vậy.

Tuy nhiên, ngoài những bình luận khen ngợi, Trang Phạm cũng nhận về không ít gạch đá cho rằng cô ăn mặc quá thiếu vải, hớ hênh và vô cùng phản cảm, nhiều người còn khuyên cô nên ăn mặc kín đáo hơn.

Hot girl Gen Z “mặt búng ra sữa” chuộng mốt khoe vòng 1 khiến cộng đồng mạng “nóng bỏng mắt” - Ảnh 6

Hot girl Gen Z “mặt búng ra sữa” chuộng mốt khoe vòng 1 khiến cộng đồng mạng “nóng bỏng mắt” - Ảnh 7
Trang Phạm sở hữu vóc dáng cực nuột nà cùng làn da trắng sáng.
Thả dáng bên siêu xe, vợ đại gia Minh Nhựa khoe trọn thân hình bốc lửa cùng vòng eo con kiến

Thả dáng bên siêu xe, vợ đại gia Minh Nhựa khoe trọn thân hình bốc lửa cùng vòng eo con kiến

Mới đây, hình ảnh vợ Minh Nhựa - Mina Phạm tạo dáng bên siêu xe đã thu hút sự chú ý của netizen.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl gen z Trang Phạm Hot girl 10X

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách