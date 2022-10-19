Hot girl Gen Z “mặt búng ra sữa” chuộng mốt khoe vòng 1 khiến cộng đồng mạng “nóng bỏng mắt”

Trang Phạm còn được gọi là Nabi, cô là một hot girl nổi tiếng ở đất Hà Thành. Trang Phạm gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp cùng với thân hình nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 căng tràn đốt mắt người nhìn. Cô nàng sở hữu gương mặt “búng ra sữa” với làn da trắng như “trứng gà bóc” cùng đôi gò bồng đảo nở nang, đây thực sự là một vũ khí đắc lực giúp cô có thể thu hút sự chú ý của người đối diện.

Nàng hot girl chuộng phong cách thời trang “tiết kiệm vải”, hở bạo khoe da thịt cực kỳ gợi cảm. Cô thường chọn những kiểu áo cổ khoét sâu, khoe trọn vóc dáng cân đối cùng vòng 1 đầy đặn. Cũng nhờ gương mặt và vóc dáng này, Trang Phạm nổi tiếng nhanh chóng, trang cá nhân của cô thu hút hơn 240 nghìn người theo dõi. Dưới mỗi bài đăng, cô nàng nhận về vô số lượt tương tác, hàng ngàn lượt “thả tim” của cộng đồng mạng.

Cô sở hữu gương mặt "búng ra sữa".

Nhiều người tò mò bởi cách giữ dáng và cách chăm sóc da của cô bởi cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Nabi không chia sẻ gì về cách dưỡng da hay cách duy trì vóc dáng, chủ yếu là đăng tải những hình ảnh “hở bạo” của mình. Netizen còn khẳng định chắc chắn cô nàng có bí quyết gì đó mới có thể sở hữu thân hình nuột nà cùng làn da trắng nõn như vậy.

Tuy nhiên, ngoài những bình luận khen ngợi, Trang Phạm cũng nhận về không ít gạch đá cho rằng cô ăn mặc quá thiếu vải, hớ hênh và vô cùng phản cảm, nhiều người còn khuyên cô nên ăn mặc kín đáo hơn.