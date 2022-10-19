Hôn nhân gần 20 năm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu, nữ MC nổi tiếng viên mãn bên chồng đại gia hơn 8 tuổi

Dù đã trải qua khoảng thời gian dài bên nhau, nhưng MC Mỹ Vân vẫn luôn được chồng cưng chiều, như lúc mới yêu.

Mỹ Vân là cái tên đã quá quen thuộc với những khán giả yêu thích truyền hình và đặc biệt là những chương trình ca nhạc. Tên tuổi chị đã gắn liền với những chương trình như Sao mai, Điểm hẹn âm nhạc, Con đường âm nhạc và các sự kiện âm nhạc lớn trong nước. MC Mỹ Vân Trong suốt gần hơn 20 năm gắn bó với Đài truyền hình Việt Nam, chị đã để lại trong lòng công chúng hình ảnh một nữ MC có ngoại hình dịu dàng cùng giọng nói nhẹ nhàng và truyền cảm.

Khán giả truyền hình yêu mến nữ MC cũng bởi ngoại hình dịu dàng, cùng giọng nói nhẹ nhàng và truyền cảm Ít ai biết rằng ước mơ đầu tiên của Mỹ Vân chính là trở thành một ca sĩ. Từng có thời gian cô theo nghiệp cầm mic nhưng cuối cùng Mỹ Vân lại có cơ duyên làm MC Ban âm nhạc của VTV. Trước đó, khi tâm sự về quyết định từ bỏ nghiệp hát đi làm MC năm xưa, Mỹ Vân từng chia sẻ một phần là do người yêu chị khi ấy (cũng chính là ông xã bây giờ) không muốn chị làm ca sĩ. Thế nhưng cũng chính nhờ ca hát mà hai người quen nhau. Sau một lần xem Mỹ Vân biểu diễn, anh gọi điện thoại làm quen với chị. Quen nhau được một tháng, hai người chính thức yêu nhau và sau 7 năm thì tiến đến hôn nhân.

Hiện tại, cô đã có một cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn bên ông xã giỏi giang, cực yêu thương và biết chiều chuộng vợ và có với nhau 2 con một trai, một gái vô cùng đáng yêu. Mỹ Vân cho biết ông xã làm trưởng phòng cho một doanh nghiệp chuyên về viễn thông. Anh là người chín chắn, trưởng thành nên hỗ trợ bà xã hết mình trong công việc. Có thể vì tuổi tác có phần lớn hơn, nên ông xã Mỹ Vân hiể rõ tính chất công việc của cô nàng, anh luôn thông cảm cho công việc của vợ và không bao giờ than trách mỗi khi cô bận đi ghi hình, không có thời gian dành cho chồng con. Mỹ Vân có một cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia luôn yêu thương và chiều chuộng cô, khiến ai nấy đều phải ganh tỵ Sau 17 năm chung nhà, cách đây không lâu, nữ MC làm ai nấy cũng gato khi khoe món quà siêu to khổng lồ do ông xã tặng. Đó là một chiếc xế hộp đắt đỏ. Chiếc xế hộp đắt đỏ cô được chồng dành tặng nhân dịp kỉ niệm 17 năm khiến ai nấy đều phải trầm trồ vì độ chiều vợ hết lòng của ông xã Mỹ Vân "Quà kỷ niệm 17 năm. Đã bảo không cần mà cứ vác về", cô khoe khéo sự yêu chiều của chồng dành cho mình. Có thể thấy, tình cảm của vợ chồng chị vẫn luôn hạnh phúc và ngọt ngào như ngày đầu mới yêu bởi sự quan tâm và thấu hiểu đến từ cả hai. Dù đã gắn bó với nhau 17 năm, nhưng tình cảm của cả hai vợ chồng Mỹ Vân vẫn luôn mặn nồng như lúc ban đầu. Sau khi đăng tải bài viết, cô nàng nhận lại vô số bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hôn nhân viên mãn của nữ MC và anh xã đại gia. Đặc biệt, không ít fans, bạn bè còn vào "xin vía" để cuộc sống vợ chồng của mình sau này cũng ấm êm giống cô nàng.

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