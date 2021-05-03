'Hồn bay phách lạc' với nữ y tá xứ Kim Chi, sáng chăm người bệnh, tối chăm đăng ảnh 'khoe thân'

Nhịp sống trẻ 03/05/2021 06:09

Lee Miji nóng bỏng và quyến rũ không thua kém bất kỳ người đẹp nào ở làng giải trí Kbiz. Cô hiện đang là y tá, Youtuber và còn là một người mẫu ảnh được nhiều người quan tâm.

Dạo gần đây nữ y tá kiêm YouTuber họ Lee nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ cộng đồng mạng. Cô sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng khiến bao người phải mê mẩn. Lee Miji có khuôn mặt đẹp V-line, cùng với thân hình “thiêu mắt” làm cô nàng càng thêm nổi bật hơn. 

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Nữ y tá kiêm YouTuber họ Lee nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý từ cộng đồng mạng - Ảnh IGNV
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Phong cách thường ngày của cô nàng dễ thương và đáng yêu - Ảnh IGNV

Cô hiện đang là nữ y tá, Youtuber chia sẻ về các kinh nghiệm giữ dáng, không những thế cô còn là một người mẫu ảnh được nhiều người quan tâm.

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Miji sở hữu vóc dáng cao ráo của một người mẫu và gương mặt xinh đẹp - Ảnh IGNV
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Những hình ảnh diện bikini của người đẹp khiến bao người phải ghen tị - Ảnh IGNV
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Không thể phủ nhận rằng cô nhờ có dáng đẹp mà mặc gì cũng đẹp - Ảnh IGNV

Để có thể sở hữu những đường cong "siêu tưởng", người đẹp đã phải chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao như tập gym, tập pilates. Song song đó, Miji cũng hoạt bát tham gia các môn thể thao nhằm nâng cao sức khỏe như leo núi, bơi lội vào khoảng thời gian rảnh rỗi cùng bạn bè.

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'Phát sốt' với bộ ngực khủng lộ ra khi cô diện áo tắm - Ảnh IGNV
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Những bộ đồ leo núi cũng không 'dìm' được đường cong cơ thể nóng bỏng của cô - Ảnh IGNV
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Miji thường xuyên tập luyện thể dục để giữ dáng - Ảnh IGNV

Hiện tại, nữ Youtuber vừa chăm chỉ làm việc, luyện tập giữ dáng và hưởng thụ cuộc sống thông qua kênh Youtube của mình. 

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Từ khóa:   hotgirl Hàn Quốc sexy Lee Miji

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