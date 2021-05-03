Dạo gần đây nữ y tá kiêm YouTuber họ Lee nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ cộng đồng mạng. Cô sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng khiến bao người phải mê mẩn. Lee Miji có khuôn mặt đẹp V-line, cùng với thân hình “thiêu mắt” làm cô nàng càng thêm nổi bật hơn.

Nữ y tá kiêm YouTuber họ Lee nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý từ cộng đồng mạng - Ảnh IGNV

Phong cách thường ngày của cô nàng dễ thương và đáng yêu - Ảnh IGNV

Cô hiện đang là nữ y tá, Youtuber chia sẻ về các kinh nghiệm giữ dáng, không những thế cô còn là một người mẫu ảnh được nhiều người quan tâm.