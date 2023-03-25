Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp

Nhịp sống trẻ 25/03/2023 06:16

Nữ chủ công xinh đẹp và tài năng Nguyễn Thị Phương của CLB Bộ Tư lệnh Thông tin được người hâm mộ xem là 'nàng thơ' mới của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 1
Nguyễn Thị Phương là là thành viên chủ chốt của CLB Bộ Tư lệnh Thông tin thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023

Bộ Tư lệnh Thông Tin - FCL không chỉ là đội bóng mạnh trong làng bóng chuyền Việt Nam, mà còn được mệnh danh là nơi có nhiều cô gái xinh đẹp nhất làng bóng chuyền. Nếu thế hệ trước có Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Linh Chi... thì đội hình hiện nay, ngoài hotgirl bóng chuyền số 1 Việt Nam Đặng Thu Huyền đã giải nghệ thì vẫn còn những cái tên xinh đẹp khác như Nguyễn Trần Việt Hương, Nguyệt Anh, Nguyễn Thanh Hương... Đáng chú ý phải nhắc đến nàng thơ mới Nguyễn Thị Phương.

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 2
Nguyễn Thị Phương tiếp xúc với bóng chuyền khi còn nhỏ

Nguyễn Thị Phương sinh ngày 20/12/1999 tại Hoài Đức, Hà Nội. Với chiều cao 1m77, Nguyễn Thị Phương luôn nổi bần bật mỗi khi xuất hiện. Tại giải bóng chuyền VĐQG 2022, "hot girl" người Hà Nội có tên trong danh sách các ứng viên Hoa khôi của giải. Hiện tại, cô là thành viên chủ chốt của CLB Bộ Tư lệnh Thông tin thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023.

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 3
Với chiều cao 1m77 Nguyễn Thị Phương luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện

Nàng hoa khôi 9X làm quen với bóng chuyền từ rất sớm và được đào tạo bài bản ở đội trẻ Bộ Tư lệnh thông tin. Cô từng cùng đội bóng đoạt nhiều chức vô địch tại giải trẻ Quốc gia và Cup các CLB trẻ.

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 4
Nữ chủ công xinh đẹp đang cố gắng từng ngày để góp mặt trong danh sách đội bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 32.

 

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 5
Chiều cao nổi trội của Nguyễn Thị Phương

Đặc biệt, vào năm 2020 Nguyễn Thị Phương được gọi lên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, nhưng bị HLV Thái Thanh Tùng loại khi chốt danh sách tham dự giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Không từ bỏ, nàng hot girl 9X vẫn không ngừng phấn đấu và cô được đánh giá sẽ góp mặt trong danh sách đội bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 32.

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 6
Không chỉ có tài năng trên sân đấu...

 

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 7
...Nguyễn Thị Phương còn sở hữu nhan sắc khiến nhiều người xao suyến

Ngoài tài năng trên sân đấu, nàng hot girl 9X còn sở hữu nhan sắc thuần khiết cùng với nụ cười duyên dáng khiến biết bao nhiêu người điêu đứng. Dáng chuẩn lại ưa nhìn, nhiều người hâm mộ còn ví von cô nàng sở hữu vóc dáng như siêu mẫu chuyên nghiệp.

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 8
Xinh đẹp là thế nhưng nàng hoa khôi cho biết mình vẫn đang độc thân để tập trung vào sự nghiệp bóng chuyền

 

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 9
Gương mặt xinh xắn, dáng chuẩn không cần chỉnh, nhiều người hâm mộ ví von cô với siêu mẫu

Dù nổi tiếng xinh đẹp nhưng Nguyễn Thị Phương cho biết cô vẫn chưa có bạn trai và dành sự tập trung cho sự nghiệp bóng chuyền. Ngoài giờ tập luyện và thi đấu, nàng hoa khôi 9X thường tận dụng thời gian rảnh để tụ tập cùng bạn bè cũng như dành thời gian cho gia đình, cô cũng thường xuyên đăng tải các hình ảnh tập luyện, đi du lịch cùng bạn bè, đồng đội trên trang cá nhân của mình.

Cùng ngắm những hình ảnh xinh đẹp của nữ chủ công Nguyễn Thị Phương:

 

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 10

 

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 11

 

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 12

 

Hoa khôi mới của làng bóng chuyền nữ Việt Nam: Cao 1m77, ảnh đời thường cũng cực kỳ xinh đẹp - Ảnh 13

 

 

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