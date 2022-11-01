Hai hot girl sở hữu đủ “combo” giàu sang - xinh gái ai cũng phải trầm trồ

Nhịp sống trẻ 01/11/2022 13:36

Hai hot girl Thái Lan và Trung Quốc vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, giàu có lại còn sở hữu gu thời trang cực kì ấn tượng.

May Sitapha là một hot girl người Thái Lan rất nổi tiếng, cô được biết đến rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản.

Hai hot girl sở hữu đủ “combo” giàu sang - xinh gái ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 1
 

Người đẹp này gây ấn tượng bằng vẻ ngoài xinh đẹp, body chuẩn và hơn thế nữa, cô ấy lại còn thông minh, học giỏi và đặc biệt là sở hữu cơ ngơi đỉnh cao có trị giá cao ngất ngưởng.

Hai hot girl sở hữu đủ “combo” giàu sang - xinh gái ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 2
 

Gái xinh sinh năm 1990 đã tốt nghiệp đại học Waseda. Trước đó, cô từng là du học sinh Thái Lan tại Nhật Bản.

Hai hot girl sở hữu đủ “combo” giàu sang - xinh gái ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 3
 

Sitapha Uttaburanont có rất nhiều tài lẻ như bơi lội giỏi, và còn có giọng hát hay và trong trẻo nên còn có biệt danh là "nàng tiên cá".

Hai hot girl sở hữu đủ “combo” giàu sang - xinh gái ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 4
 

Từ khi còn đi học, cô đã được mời làm người mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Hai hot girl sở hữu đủ “combo” giàu sang - xinh gái ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 5
 

Hiện tại sau thời gian nỗ lực, gái xinh tỷ phú này đã tự xây dựng một thương hiệu làm đẹp riêng, chuyên về mỹ phẩm và thời trang với sản phẩm chủ lực là các loại xà phòng tắm.

Hai hot girl sở hữu đủ “combo” giàu sang - xinh gái ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 6
 

Liu Yushi gây bão mạng xã hội vì mặc gì cũng đẹp lại thường xuyên check-in ở những nơi sang trọng.

Hai hot girl sở hữu đủ “combo” giàu sang - xinh gái ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 7
 

So với May Sitapha, phong cách thời trang của Liu Yushi năng động và táo bạo hơn. Người đẹp thích diện những bộ bikini tí hon hay mix & match áo bikini với quần thể thao.

Hai hot girl sở hữu đủ “combo” giàu sang - xinh gái ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 8
 

Được biết, cô gái Trung Quốc này từng theo học ngành Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, sau đó cô đến Mỹ du học tại Đại học Nam California.

Hai hot girl sở hữu đủ “combo” giàu sang - xinh gái ai cũng phải trầm trồ - Ảnh 9
 

Thêm một cô gái vừa có ngoại hình khả ái, có cuộc sống giàu sang và giỏi giang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Tổng hợp

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