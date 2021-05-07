Gương mặt ‘học sinh’ nhưng thân hình ‘phụ huynh’ với bầu ngực căng mọng cực khủng, nữ stream khiến CĐM đỏ mặt, tía tai

Han Kyung là một trong những nữ streamer khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Bên cạnh công việc streamer, cô nàng còn là một người mẫu. Không chỉ có gương mặt ngây thơ, đáng yêu cùng đôi mắt to tròn mà trên hết cô nàng còn sở hữu vòng một nảy nở, cực phẩm.

Bóng hồng nổi tiếng này hiện đang sở hữu lượng người theo dõi khủng với gần 700 nghìn lượt follows trên Instagram và hàng triệu view trên các nền tảng livestream. Cô nàng thu hút đông đảo người theo dõi không chỉ từ vẻ ngoài xinh xắn mà còn nhờ thân hình đồng hồ cát với vòng một 1 bốc lửa khiến người xem phải "toát mồ hôi hột".