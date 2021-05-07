Gương mặt ‘học sinh’ nhưng thân hình ‘phụ huynh’ với bầu ngực căng mọng cực khủng, nữ stream khiến CĐM đỏ mặt, tía tai

Không chỉ có gương mặt ngây thơ, đáng yêu cùng đôi mắt to tròn mà trên hết cô nàng còn sở hữu vòng một nảy nở, cực phẩm. Nữ streamer này luôn khiến nhiều người phải "xịt máu mũi" mỗi khi xuất hiện.
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Han Kyung là một trong những nữ streamer khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Bên cạnh công việc streamer, cô nàng còn là một người mẫu. Không chỉ có gương mặt ngây thơ, đáng yêu cùng đôi mắt to tròn mà trên hết cô nàng còn sở hữu vòng một nảy nở, cực phẩm.
Bóng hồng nổi tiếng này hiện đang sở hữu lượng người theo dõi khủng với gần 700 nghìn lượt follows trên Instagram và hàng triệu view trên các nền tảng livestream. Cô nàng thu hút đông đảo người theo dõi không chỉ từ vẻ ngoài xinh xắn mà còn nhờ thân hình đồng hồ cát với vòng một 1 bốc lửa khiến người xem phải "toát mồ hôi hột".
Người đẹp luôn được mọi người mến mộ bởi gương mặt xinh đẹp khả ái, đặc biệt là vóc dáng chuẩn từng milimet với đường cong cuốn hút và gu thời trang năng động, trẻ trung, nhưng cũng không kém phần quyến rũ, nóng bỏng.
Cô nàng khiến nhiều người phải “mất máu” khi diện những bộ bikini khoe đường cong "bốc lửa" đầy quyến rũ.
Những khoảnh khắc đời thường của nữ streamer cũng nhận được nhiều sự chú ý và ngợi khen.