‘Gái non’ Satsuki Ena dấn thân vào con đường phim người lớn chỉ vì vô tình xem một cuốn tạp chí của anh trai

Có lẽ bởi vì cuốn tạp chí “định mệnh” của người anh trai, cô nàng Satsuki Ena đã có một quyết định “táo bạo” cho cuộc đời là trở thành một nữ diễn viên phim người lớn.

Satsuki Ena sinh năm 1999, mới chỉ gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn này vào cuối năm 2020 với tư cách diễn viên. Cô nàng thực sự biết đến ngành công nghiệp phim này từ năm 12 tuổi, khi cô nàng tình cờ nhìn thấy một cuốn tạp chí của anh trai mình. Chính vì lý do “bá đạo” này, người đẹp bắt đầu bén duyên và chính thức “dấn thân” vào con đường này.

Chỉ sau vài tháng ra mắt, cô nàng đã thu hút được sự chú ý, quan tâm của người hâm mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi nhan sắc xinh lung linh, nụ cười “hút hồn” và một thân hình căng tràn sức sống, trẻ trung. Với lợi thế về vẻ ngoài lẫn tính cách vui vẻ, Satsuki Ena là cái tên được mọi người ưu ái liệt vào danh sách những mỹ nhân thế hệ mới của ngành công nghiệp phim “nóng”.

Chỉ cần mỹ nhân nở nụ cười, cánh mày râu chỉ muốn bảo vệ ngay - Ảnh: Twitter nhân vật

Gương mặt đáng yêu hoàn toàn trái ngược với vóc dáng ‘bốc lửa’ của cô nàng - Ảnh: Twitter nhân vật

Ena thực sự biết đến ngành công nghiệp phim này từ năm 12 tuổi - Ảnh: Twitter nhân vật

Chỉ sau vài tháng ra mắt, cô nàng đã thu hút được sự chú ý của người hâm mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh: Twitter nhân vật

Ở ngoài đời, mỹ nhân cuối 9x này tự giới thiệu bản thân rất mê game, có thể vùi đầu cả ngày để chơi game mà không biết chán. Ngoài sở thích “con trai” này, cô nàng cũng rất tài năng khi biết chơi Piano và nấu nướng khá giỏi. Hiện tại, người đẹp vẫn khá “thuận buồm xuôi gió” trong sự nghiệp của mình và thu hút được kha khá lượng người hâm mộ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-non-satsuki-ena-dan-than-vao-con-duong-phim-nguoi-lon-chi-vi-vo-tinh-xem-mot-cuon-tap-chi-cua-anh-trai-406788.html