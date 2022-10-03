'Gái ngành' Quỳnh Lương có con từ lúc đang đi học, 27 tuổi làm mẹ đơn thân vừa giàu có vừa xinh đẹp

Một trong 3 nhân vật chính của Gái Ngàn Đô là Thanh Mỹ được thủ vai bởi nữ diễn viên Quỳnh Lương đã thu hút sự chú ý từ công chúng. Ít ai biết, người đẹp sinh năm 1995 này đã có con và trở thành mẹ khi chưa đầy 20 tuổi.

Bộ phim Gái Ngàn Đô được phát sóng vào tháng 8/2020 được đánh giá cao nhờ các cảnh quay táo bạo và dàn diễn viên đóng vai "gái ngành" có khả năng nhập vai "thần sầu". Các cảnh quay trong tác phẩm này được cho là còn táo bạo và nóng bỏng hơn nhiều so với Quỳnh Búp Bê.

Việc trở thành mẹ đơn thân khi còn quá trẻ khiến Quỳnh Lương chịu nhiều áp lực, nhất là ở việc dạy con và nuôi con. Vì đặc thù công việc, người đẹp thường xuyên vắng nhà, vậy nên cô dạy cho con trai tính tự lập từ sớm.

Quỳnh Lương vốn là một diễn viên, người mẫu quen mặt với khán giả khi xuất hiện trong nhiều MV đình đám như Màu Nước Mắt (Trung Quân), Nếu Ngày Ấy (Soobin Hoàng Sơn),... Cô đã kết hôn khi chỉ mới 18 tuổi, 19 tuổi thì sinh con, đến năm 21 tuổi thì ly hôn.

Bên cạnh đó, để con không phải chịu cảm giác thiệt thòi, Quỳnh Lương luôn dành thời gian cuối tuần cho con trai và tạo điều kiện cho con gặp bố cùng gia đình nhà nội. Theo nữ diễn viên, con trai cần sự quan tâm của cả hai bên nội ngoại.

Quỳnh Lương tạo điều kiện cho con gặp gia đình nội thường xuyên - Ảnh: Internet

Dù là mẹ đơn thân, Quỳnh Lương cho biết cô may mắn khi sự nghiệp phát triển nên không phải đối mặt với gánh nặng kinh tế. Người đẹp từng tiết lộ, mỗi tháng cô có thể kiếm được khoảng 100 triệu đồng/tháng nhờ công việc người mẫu. Cũng vì vậy mà hai mẹ con sống khá dư dả, không phải lo thiếu thốn bất kỳ thứ gì.

"Để nói về cuộc sống của Quỳnh lúc này thì chắc chắn chỉ có thể là như trong mơ thôi. Nếu là mình ngày trước chắc không dám nghĩ sẽ có ngày mình có cuộc sống đầy đủ, thoải mái và không áp lực gì như bây giờ. Mình lo cho con đủ đầy, điều kiện sống tốt, học hành tốt, bản thân mình cũng tự tin hơn rất nhiều về kinh tế." - Quỳnh Lương nói.

Quỳnh Lương cảm thấy may mắn khi sự nghiệp phát triển nên không phải đối mặt với gánh nặng kinh tế - Ảnh: Internet



Sở hữu nhan sắc mỹ miều, Quỳnh Lương được nhiều cánh mày râu để mắt đến, nhưng cô khẳng định hiện chỉ tập trung cho sự nghiệp và nuôi dạy con nhỏ. Dẫu vậy, người đẹp sinh năm 1995 vẫn rất cởi mở trong tình yêu, cô không ngần ngại khi đối phương từng kết hôn hay là gà trống nuôi con.

"Quỳnh rất sẵn sàng đón nhận những người đàn ông từng ly hôn, kể cả họ đang nuôi con một mình thì mình càng ấn tượng. Mình nghĩ thế này, phụ nữ chúng mình khi làm mẹ, lại một mình nuôi con chắc chắn sẽ áp lực rất nhiều chuyện, bản thân phụ nữ thì khả năng chịu đựng lại tốt hơn đàn ông. Vậy nên nếu một người đàn ông đủ bao dung, đủ yêu thương để chấp nhận lãnh phần con cái về mình thì người đàn ông đó rất tuyệt vời." - Quỳnh Lương tâm sự.