Bị netizen chê "đập đi xây lại toàn mặt", Diệp Lâm Anh đăng ảnh con gái khiến ai cũng tâm phục khẩu phục

Khi bị một netizen chê bai vì nhan sắc "đập đi xây lại", Diệp Lâm Anh đã đăng ảnh con gái nhằm ngầm khẳng định về vẻ đẹp của bản thân khiến ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Có thể nói ngoại hình của bố me ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ ngoài của những đứa con sau này và các nhóc tì nhà Vbiz cũng không ngoại lệ. Diệp Lâm Anh hiện đang là một ca sĩ, diễn viên và doanh nhân được yêu mến bởi vẻ ngoài nổi vật và vóc dáng hoàn hảo.

Tuy nhiên, khi soi lại loạt ảnh trong quá khứ, không ít netizen đã cho rằng vẻ đẹp của cô không được tự nhiên mà ngày càng khác xưa do đã "đập đi xây lại" toàn bộ. Đáp trả những bình luận khiếm nhã này, Diệp Lâm Anh đã lên tiếng ngầm phủ nhận. Cô đáp: "Dạ cũng có can thiệp chút xíu nhưng không đến nỗi đập đi xây lại như mọi người nói phải không bạn ạ". Người đẹp cho rằng bản thân chỉ thực hiện các chỉnh sửa cho khuôn mặt hài hòa hơn chứ không phẫu thuật toàn bộ như những bình luận trước đó.

Diệp Lâm Anh lên tiếng khi bị nói "đập đi xây lại" Ảnh chụp màn hình

Tiếp theo đó, Diệp Lâm Anh cũng đăng tải hình ảnh con gái lên như một cách nhằm khẳng định những gen trội của mình hoàn toàn được di truyền cho con gái. Có thể thấy rõ qua từng bức ảnh rằng bé Boorin có gương mặt thon thả, đôi mắt to tròn và khuôn miệng xinh xắn. Cô bé cũng thường được mẹ cho diện những bộ đầm công chúa và các kiểu tóc tết đáng yêu.

Bé Boorin có gương mặt thon thả, đôi mắt to tròn và khuôn miệng xinh xắn. Ảnh: Internet

Có thể thấy, mặc dù rất bận rộn với các dự án nghệ thuật và công việc kinh doanh nhưng Diệp Lâm Anh cũng thực hiện trọn vẹn vai trò làm mẹ của hai thiên thần nhỏ là B-Boy và Boorin. Bước ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ với thiếu gia Nghiêm Đức, Diệp Lâm Anh mong muốn rằng bản thân sẽ trở nên thật mạnh mẽ, trở thành chỗ dựa vững chắc cho các con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-netizen-che-dap-di-xay-lai-toan-mat-diep-lam-anh-dang-anh-con-gai-khien-ai-cung-tam-phuc-khau-phuc-509481.html