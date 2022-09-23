Đỗ Khánh Vân quay về độ tuổi 'xi-tin', trẻ trung với trào lưu "Y2K", netizen ngỡ ngàng: 'U30 mà ngỡ gái 17'

Nhịp sống trẻ 23/09/2022 10:44

Đỗ Khánh Vân khoe nhan sắc trẻ trung, tinh nghịch ở tuổi "xì-tin" trong bộ ảnh mới.

Đỗ Khánh Vân ghi dấu ấn trong lòng khán giả mê phim điện ảnh qua vai diễn Trà Long của bộ phim Mắt Biếc gây bão vào cuối năm 2019. Sau thành công từ vai diễn, cô nàng 9x tiếp tục tham gia nhiều vai diễn khác và cũng gây được nhiều thiện cảm bởi nét dễ thương và diễn xuất tự nhiên.

Đỗ Khánh Vân quay về độ tuổi 'xi-tin', trẻ trung với trào lưu 'Y2K', netizen ngỡ ngàng: 'U30 mà ngỡ gái 17' - Ảnh 1
Đỗ Khánh Vân vô cùng trẻ trung trong bộ ảnh mới - Ảnh: FBNV

Hiện tại, dù sắp bước sang độ tuổi 27 nhưng Khánh Vân vẫn giữ được nét trẻ trung, tinh nghịch như cô gái 17. Minh chứng cho điều này, trong bộ ảnh mới được nàng diễn viên trẻ đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều sự yêu thích. 

Đỗ Khánh Vân quay về độ tuổi 'xi-tin', trẻ trung với trào lưu 'Y2K', netizen ngỡ ngàng: 'U30 mà ngỡ gái 17' - Ảnh 2
Đỗ Khánh Vân quay về độ tuổi 'xi-tin', trẻ trung với trào lưu 'Y2K', netizen ngỡ ngàng: 'U30 mà ngỡ gái 17' - Ảnh 3
 Đỗ Khánh Vân hóa thân với phong cách Y2K năng động và cá tính cùng layout makeup tông cam Hàn Quốc - Ảnh: : FBNV

Theo đó, Đỗ Khánh Vân hóa thân với phong cách Y2K năng động và cá tính cùng layout makeup tông cam Hàn Quốc giúp cô trông cô cùng trẻ trung. Đồng thời, nữ diễn viên còn chọn set đồ đậm chất phong cách Y2K với chiếc váy jean đặc trưng và áo hai nữ tính nhưng không kém phần cá tính. Điểm nhấn chính là mái tóc được búi cao hai bên và tết dài qua hông. Kết hợp cùng mái ngố xì-tin, Khánh Vân không khác gì một cô nữ sinh của những năm cuối thập niên 90.

Đỗ Khánh Vân quay về độ tuổi 'xi-tin', trẻ trung với trào lưu 'Y2K', netizen ngỡ ngàng: 'U30 mà ngỡ gái 17' - Ảnh 4
Đỗ Khánh Vân quay về độ tuổi 'xi-tin', trẻ trung với trào lưu 'Y2K', netizen ngỡ ngàng: 'U30 mà ngỡ gái 17' - Ảnh 5
 Nữ diễn viên còn chọn set đồ đậm chất phong cách Y2K với chiếc váy jean đặc trưng và áo hai nữ tính nhưng không kém phần cá tính. Điểm nhấn chính là mái tóc được búi cao hai bên và tết dài qua hông - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ nhiều sự yêu mến với phong cách mới này của Khánh Vân. Đồng thời, nhiều ý kiến còn nói rằng bộ ảnh này khiến họ hoài niệm về những ký ức xưa. 

Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt

Hậu kết hôn với chồng giỏi và giàu, hotgirl Kiều Ly Phạm khoe mốt ảnh hở bạo gây sốt

Kiều Ly Phạm không hoạt động trong showbiz nhưng được nhiều người biết đến với danh xưng hotgirl, cô nàng có ngoại hình đẹp, gương mặt xinh xắn không thua kém bất cứ chân dài nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễn viên Đỗ Khánh Vân Đỗ Khánh Vân mắt biếc Đỗ Khánh Vân

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi