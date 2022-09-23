Đỗ Khánh Vân quay về độ tuổi 'xi-tin', trẻ trung với trào lưu "Y2K", netizen ngỡ ngàng: 'U30 mà ngỡ gái 17'

Đỗ Khánh Vân khoe nhan sắc trẻ trung, tinh nghịch ở tuổi "xì-tin" trong bộ ảnh mới.
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Đỗ Khánh Vân ghi dấu ấn trong lòng khán giả mê phim điện ảnh qua vai diễn Trà Long của bộ phim Mắt Biếc gây bão vào cuối năm 2019. Sau thành công từ vai diễn, cô nàng 9x tiếp tục tham gia nhiều vai diễn khác và cũng gây được nhiều thiện cảm bởi nét dễ thương và diễn xuất tự nhiên.
Hiện tại, dù sắp bước sang độ tuổi 27 nhưng Khánh Vân vẫn giữ được nét trẻ trung, tinh nghịch như cô gái 17. Minh chứng cho điều này, trong bộ ảnh mới được nàng diễn viên trẻ đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều sự yêu thích.
Theo đó, Đỗ Khánh Vân hóa thân với phong cách Y2K năng động và cá tính cùng layout makeup tông cam Hàn Quốc giúp cô trông cô cùng trẻ trung. Đồng thời, nữ diễn viên còn chọn set đồ đậm chất phong cách Y2K với chiếc váy jean đặc trưng và áo hai nữ tính nhưng không kém phần cá tính. Điểm nhấn chính là mái tóc được búi cao hai bên và tết dài qua hông. Kết hợp cùng mái ngố xì-tin, Khánh Vân không khác gì một cô nữ sinh của những năm cuối thập niên 90.
Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ nhiều sự yêu mến với phong cách mới này của Khánh Vân. Đồng thời, nhiều ý kiến còn nói rằng bộ ảnh này khiến họ hoài niệm về những ký ức xưa.