Đỗ Khánh Vân quay về độ tuổi 'xi-tin', trẻ trung với trào lưu "Y2K", netizen ngỡ ngàng: 'U30 mà ngỡ gái 17'

Đỗ Khánh Vân ghi dấu ấn trong lòng khán giả mê phim điện ảnh qua vai diễn Trà Long của bộ phim Mắt Biếc gây bão vào cuối năm 2019. Sau thành công từ vai diễn, cô nàng 9x tiếp tục tham gia nhiều vai diễn khác và cũng gây được nhiều thiện cảm bởi nét dễ thương và diễn xuất tự nhiên.

Đỗ Khánh Vân vô cùng trẻ trung trong bộ ảnh mới - Ảnh: FBNV

Hiện tại, dù sắp bước sang độ tuổi 27 nhưng Khánh Vân vẫn giữ được nét trẻ trung, tinh nghịch như cô gái 17. Minh chứng cho điều này, trong bộ ảnh mới được nàng diễn viên trẻ đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều sự yêu thích.